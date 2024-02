Belenyúl az MNB az életbiztosításokba - Kiderült, hol van gond a hozamokkal

Hónapokon belül hivatalos formát önthetnek az MNB etikus életbiztosítási koncepciójának egyes elemei. Drasztikus jutalékkorlátozást nem tervez a felügyelet, az ügyfelek számára értéket nem teremtő életbiztosításokat viszont könyörtelenül kiirtanák. Ugyanakkor már most van olyan biztosító, amely a piaci gyakorlattól eltérően nem alkalmaz szerzési jutalékot. Hasonló témákról volt szó mai Biztosítás 2024 konferenciánk életbiztosítási panelbeszélgetésében, amelyet Kuruc Péter, az EY biztosítási szakértője moderált, emellett két előadásból a unit-linked életbiztosítások hozamáról, sőt a szocho bevezetésének tőkeáramlásokra gyakorolt hatásáról is sok minden kiderült.

A kockázati életbiztosítások viszonylag sztenderd termékek, mégsem nagyon működnek a digitális térben, az összehasonlító oldalakon jellemzően nem sok opcióból tudnak választani az ügyfelek, pedig ehhez nem szükséges a személyes értékesítés – mondta Nagy Koppány, az MNB igazgatója, hozzátéve: emögött az áll, hogy nem akarják olcsóbb termékekkel tönkretenni értékesítői hálózatukat a biztosítók.

Mára a magyar megtakarítási célú életbiztosítások költségszintje jelentősen csökkent, de a KID-ek révén a hozamok összehasonlítására is nagyobb lehetőség nyílhat a jövőben. A folyamatban lévő etikus 2.0 koncepció során szükség van egy faceliftre is: javítani kell a termékstruktúrán úgy, hogy a jutalékokat nem tiltanák be. Közelíteni kellene az életbiztosítások és a nyugdíjpénztárak költségszintjét – mondta Nagy Koppány.

Az etikus 2.0 koncepció egyes elemeiből már az idei első félévben lehet írott anyag, és elindulhat róluk a konzultáció, egyes qucik winek megtétele, például a legrosszabb eszközalapok kivezetése is megtörténhet hónapokon belül

mondta az MNB igazgatója. Szavai szerint a jutalékokhoz is hozzá kellene nyúlni a kedvezőbb költségek érdekében, de nem gondolkoznak drasztikus megoldásban.

Kőrösi Zoltán, a CIG Pannónia értékesítési vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy felülnézetből érdemes megszólítani az ügyfeleket, az igazi értéket ugyanis a gyermekek, családtagok képviselik számukra, online felületen ez sokkal nehezebben teremt értékesítési helyzetet, mint online. Beszélt arról is, hogy a korábbi minimum díjak elavultak, a welcome callok esetében a kisebb díjakra kellene nagyobb figyelmet fordítani.

Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője azt mondta, a nagyon magas, például 5%-os TKM-mel rendelkező életbiztosítások léte önmagában anomáliát jelent, emellett a biztosítások költségszerkezete is megnehezíti az ügyfelek számára, hogy szükség esetén hozzáférjenek a pénzükhöz. A biztosításokban épített garanciák hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az ügyfélérték és az életbiztosítások iránti ügyfélérdeklődés nem volt kielégítő a piacon. A Groupama javadalmazási rendszere egyébként eltér a többi biztosítóétól, 2020 óta nem fizetnek szerzési jutalékot, így az ügyfél felé sem számítják ezt fel (a jutalék a kezelt vagyonnal arányos), ez egyébként „nagyon hosszú út” eredménye volt a biztosítónál. Ezzel olyan eredményeket értek el, amelyekről senki sem gondolta, hogy működőképes lesz.

Diószeghy Zoltán, az NN Biztosító Product Development Chapter Leadje érthetőnek jelentette, hogy a szabályozó növelni szeretné az ügyfélértéket az életbiztosítások újraszabályozásával, ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy ne korlátozza a termékfejlesztés, a TKM-nek az ügyfélcsoportok szélesebb körét kellene lefednie, ugyanakkor nem lenne szabad túlzott adminisztratív terhet róni ezzel a biztosítókra.

Váradi Péter, a Prémium Pénztárszolgáltató ügyvezetője azt mondta, a pénztári termékek előnye a rugalmasság és az alacsony költség, az értékesítésben azonban jelen pillanatban nem tudnak versenyezni a biztosítókkal, ennek ellenére mindkettőt nagyjából stagnálás jellemzi. Felhívta a figyelmet: tisztázni kellene, mi a cél: szélesebb rétegek bevonása az öngondoskodásba, vagy a meglévő megtakarítók meggyőzése. Előbbieket nem az értékesítési hálózat növelésével, hanem szabályozással lehet hatékonyabban megszólítani (pl. munkáltatók bevonásával), míg az utóbbiak meggyőzéséhez „elég” a közvetítői hálózatok erősítése (amiben az NGM gondolkodik – a szerk.) Most mintha fordítva ülnénk a lovon – fogalmazott.

Szépek a tavalyi hozamok, de minden eszközalapnál

Nagyjából 300 biztosítói eszközalap hozamteljesítményét hasonlította össze a Grantis független tanácsadócég – mondta Veres Patrik pénzügyi elemző, számításaik módszertanát Kapitány András pénzügyi tanácsadó mutatta be a konferencián. 2023 igen kedvező év volt a kötvényalapok számára, a hároméves teljesítmény is egészen vállalható lényegében mindegyik eszközkategóriában. Meglátásaik: 1. hosszú távon az aktívan kezelt alapok nehezen teljesítik felül a passzív alapokat, 2. érdemes javítani a transzparenciát és egységesen bemutatni a vagyonkezelés költségeit, 3. a unit-linked teljesítmények versenyképesek más, például nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben, érdemes bemutatni őket.

Veres Patrik és Kapitány András

Kiss Imre, a MoneyMoon alapító-ügyvezetője előadásában elmondta: a 13%-os szociális hozzájárulás július 1-jei bevezetése jelentősen átírta a biztosítói eszközalapok közötti erőviszonyokat, a Generali például megelőzte a MetLife-ot a kezelt vagyonban. A szocho bevezetése köré épített értékesítési felfutás hatására a legtöbb biztosítónál 1 milliárd forint körüli tőkebeáramlás történt, a Generalinál mintegy 1,6 milliárd forint volt, ugyanakkor a később elért hozam szempontjából a CIG eszközalapjai szerencsésebb választásnak bizonyultak. Felhívta bizonyos kockázatokra is a figyelmet: például az Uniqa ügyfélvagyonának az egyharmada egyetlen eszközalapban van.

Kiss Imre azt is megvizsgálta, hogy a PMÁP körüli változások (kamatfizetések, kamatcsökkentések) milyen hatással jártak. Bár a biztosítói kötvényalapok képesek voltak arra, hogy többet hozzanak a lakossági állampapíroknál, a biztosítók nem feltétlenül lovagolták meg a PMÁP-változásokat a tőkebeáramlások volumene alapján. Számos eszközalapról kiderült az is, hogy bár (aktívan) menedzseltnek nevezik őket, valójában nem azok. Az MNB számára is előállt néhány javaslattal Kiss Imre az etikus 2.0 koncepcióhoz kapcsolódóan: ilyen a benchmarkok és stop-loss funkciók felülvizsgálata, az eszközalap paletta szűkítése, a TKM-ek csökkentése is az ETF-ek bátrabb használata révén.

Kiss Imre

