Kiderült: az ESG-alapok vették a legjobban a koronavírus miatti piaci sokkot

Az európai piacfelügyeleti szerv, az ESMA új elemzése szerint az ESG-alapok a Covid-19 válság okozta piaci zavarok idején jobban teljesítettek, mint a hagyományos alapok – írja a Financial Times

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság jelentése 2581 uniós UCITS-alap teljesítményét elemezte 2020. február közepétől 2020. június végéig, amikor a pénzügyi piacokat a jelentés szerint külső sokk érte.

Az Esma megállapította, hogy az aktívan kezelt ESG UCITS-alapok jobban teljesítettek, mint a nem ESG, de szintén aktívan kezelt alapok a koronavírus-járvány első 10 hetében.

A jelentés azt is megállapította, hogy a befektetők még az intenzív piaci volatilitás idején is érdeklődtek az alapok fenntarthatósági jellemzői iránt. Ennek eredményeképp az ESG-alapok számos típusa a 2020-as piaci volatilitás idején is nagyobb nettó tőkebeáramlást tapasztalt, mint a nem ESG-alapok.

Az ESMA azonban azt találta, hogy nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a nettó tőkeáramlásokban azon ESG-alapok között, amelyek alkalmaztak a befektetéseikre nézve kizárási stratégiákat (azaz bizonyos szektorokba, cégekbe nem fektetnek) és amelyek nem.

Címlapkép forrása: Getty Images