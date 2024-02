Eurizon: rendkívül nagy az optimizmus a részvénypiacon, de a fák nem nőnek az égig

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Az S&P 500 árfolyama az idei év nyolcadik hetében is magasabban zárt, mint ahol nyitott, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt tizenhét hétből tizenötször emelkedéssel fejezte be az adott hetet, amire 1989 óta nem volt példa. Ha a következő héten is ez lesz a helyzet, akkor a tizennyolc hétből már tizenhat lesz ez az arány, ami 1971-es csúcsdöntést jelentene.

A csúcsdöntések, a részvénypiaci szárnyalások sorát folytathatnánk az AI technológiából profitáló technológiai cégek (főleg a mindenhol példaként hozott chipgyártó) hihetetlenül impozáns árfolyamalakulásaival, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy érezzük: rendkívül nagy az optimizmus a részvénypiacon. Ugyan egyre többször látjuk, hogy egy új technológia milyen forradalmi változásokra képes és ezért a mostani részvénypiaci rali is akár másmilyen lehet, mint a korábban tapasztaltak, de azért még mindig helytálló talán az a kijelentés is, hogy a fák nem nőnek az égig. Érdemes lehet már óvatosnak lenni.

Ezzel a részvénypiaci optimizmussal párhuzamosan a kötvénypiacon pont egyfajta kijózanodást láttunk az elmúlt hónapban. Az év eleji, idénre árazott Fed kamatcsökkentéssel kapcsolatos 168 bázispontos piaci konszenzus mostanra 80 bázispont alá csökkent, vagyis nagyjából a decemberi Fed dot plot 75 bázispontos szintjén van. Mi ezt tartjuk inkább reálisnak, ezért is csökkentettük az egy hónappal ezelőtti ajánlónkban a kötvény kitettséget pont a részvénnyel szemben.

Miközben a stratégiai, a soft landing várakozásunk nem változott, taktikailag a fentiek miatt a múlt hónappal ezelőtti portfólióátrendezést pont fordítva lépjük meg, vagyis csökkentjük a részvénykitettséget a kötvénnyel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.