Holdra szálltak Jeff Koons szobrai

Jeff Koons kisplasztikáinak sorozatát hagyta a Hold felszínén az amerikai Odysseus leszállóegység. Az alkotások a Földön NFT formájában léteznek.

A személyzet nélküli leszállóegységnek február 22-én délután 4 óra körül kellett volna földet érnie a Holdon, de késett, miután a repülésvezetők úgy döntöttek, hogy tesznek még egy kört, mielőtt megkezdik a leszállási folyamatot - közölte az Intuitive Machines, az eszközt megalkotó cég.

A NASA szerint végül 18:23 körül ért földet. A leszállóegység rakománya Koons szobrai mellett - amelyek a Moon Phases (Holdfázisok) címet viselik - olyan műszereket is tartalmazott, amelyek a NASA-t a Hold jövőbeni felfedezésében támogatják az Artemis űrprogram keretében.

A holdraszálló képe, amellyel Koons művét elhelyezték a Holdon. Forrás: GQ

"Leszálltunk!" - írta Koons egy, az Instagramon közzétett bejegyzésében. "Gratulálok az Intuitive Machines-nek és a SpaceX-nek ahhoz a bámulatos teljesítményhez, hogy megvalósították ezt a történelmi missziót! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Moon Phases című műalkotásaim az Odysseus küldetés részei lehetnek!".

A műalkotás 125 miniszoborból áll, amelyek a Holdat ábrázolják különböző fázisaiban. Mindegyik elemre a történelem jelentős személyiségeinek nevei kerültek felírásra, Hippokratésztől Andy Warholig. Az apró művek egy átlátszó, kockában vannak tárolva, amely mindkét oldalán hat hüvelyk széles, és összességében kb. 2,6 fontot nyom.

A Moon Phases c. alkotás a holdra szállító egységre installálva. Forrás: Jeff Koons / Instagram

A projekt egyben Koons első kísérletezése az NFT műfajával. Sorozatának mindegyik darabját az egyes miniszobrok képével látta el. Ezeket az NFT-ket a Pace Verso, a galéria digitális művészeti részlege fogja értékesíteni, a projekt honlapja szerint a nagyobb méretű, valódi szobrokkal együtt.

Jeff Koons: Moon Phases. Forrás: Jeff Koons/ Pace Verso/ NFMoon/ 4Space, 2022

Egy másik Instagram-posztban a művész úgy ünnepelte művét, mint az "első engedélyezett" műalkotást, amelyet a Holdon helyeztek el. Koonst azonban a posztja kommentszekciójában felvilágosították ennek hamisságáról: pl. Josh Leidolf korábban 10 darabot készített a "Love Is In Our Genes" című sorozatából az Odysseus küldetéshez. Más kommentelők "showmankedés" miatt kritizálták Koonst, vannak akik pedig megkérdőjelezték annak tekintélyét, aki engedélyezte, hogy szobrai legyenek az első "engedélyezett" alkotások a Hold felszínén.

Koons a Moon Phases című alkotásával, a művet szállító űrjármű előtt a Kennedy Space Centerben. Forrás: Jeff Koons/Instagram

Koons nem az egyetlen, akit lenyűgözött az a gondolat, hogy művészetét az űrbe juttassa.

Eduardo Kac, Ágora, 1986-2024. Forrás: Eduardo Kac

Idén januárban Eduardo Kac-nak is sikerült Holdra juttatni a művét. Az amerikai alkotónak közel négy évtizedbe tellett megvalósítani az elképzelését. Ágora című holografikus költeményét a Celestis Enterprise Flight járatának fedélzetén küldték ki a világűrbe.

