K&H: egyre nő a negatív meglepetések esélye a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Februárban folytatódott a részvénypiacok jó teljesítménye, az amerikai gazdaság ereje és a kedvező vállalati eredmények továbbra is stabil hátszelet biztosítottak a tőzsdéknek. Az Egyesült Államok gazdasága egyelőre nem mutatja jelét annak, hogy jelentősen visszafogná a 20 éve nem látott magas kamatszint. A munkaerőpiac nagyon erős és a fogyasztói bizalom is többéves csúcson áll. Mindez azonban azt is jelenti, hogy az inflációt felfelé hajtó folyamatok továbbra is jelen vannak a háttérben, ami a vártnál magasabb januári inflációs adatokban is tükröződött. Az adat megjelenése után az amerikai kötvényhozamok emelkedésnek indultak, és elkezdtek kiárazódni a Fed márciusi kamatvágásával kapcsolatos várakozások a piacról. A kereskedelmi ingatlanok piacáról érkező negatív hírek azonban némi óvatosságra intenek. Több amerikai és nyugat-európai bank kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos hitelportfóliója is nyomás alá került az elmúlt időszakban, főként a távmunka térnyerése, a magas kamatkörnyezet miatt drágább újrafinanszírozás és a csökkenő ingatlanárak következtében. Egyelőre elszigetelt esetekről van szó, de érdemes lesz figyelni az ezzel kapcsolatos fejleményeket az előttünk álló hónapokban.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban óvatosabbak vagyunk, hiszen a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. Arra számítunk, hogy a magas kamatkörnyezet negatív hatásai beépülnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Japánt, míg az észak-amerikai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasabban tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben még mindig vonzó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényekből a hosszú távú súlynak megfelelő mennyiséget tartunk. A pénzpiaci eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk, azonban az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.