Nem teszi ki az ablakba a tavalyi évet a Masterplast

A tegnapi leminősítést követően ma közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését a Masterplast, ahol a piaci lejtmenet közepette egy jelentős egyszeri tételnek is köszönhetően újabb veszteséges negyedévről számolt be a társaság. A menedzsment az idei évre már javulást vár, a társaság közlése szerint a Masterplast sikeresen alkalmazkodott a szűkebb piaci környezethez, és megteremtette az eredményes működés feltételeit.

Jelentős veszteséggel zárult 2023

A szigetelőanyag-gyártó Masterplast december végén profit warningot tett közzé, jelentősen lefelé módosítva 2023-as várakozásait, és veszteséget helyezett kilátásba az éves EBITDA és adózott eredmény tekintetében. Akkor a következő várakozásokat közölték:

az éves árbevétel a korábban előrejelzett 175 millió euró helyett 144,7 millió euró lehet,

az EBITDA szintjén veszteséget könyvelhet el a cég: a korábban várt 8 millió eurós nyereséggel szemben -2,5 millió eurós eredményt, míg

az adózott eredmény az előrejelzett 1 millió eurós profit helyett -11,5 millió euró lehet.

A decemberi közlemény indoklásként elmondta, hogy az építőipari piaci visszaesés, az alacsonyabb kereslet hatására esett vissza a társaság árbevétele. A megváltozott piaci körülményekhez alkalmazkodva a társaság fokozatosan csökkentette működési költségeit, a gyártás és a készletszint optimalizálására, valamint a hatékonyabb energiaköltséggazdálkodásra fókuszált.

Mindezen felül a társaság a most közzétett gyorsjelentésben közölte, hogy a vállalat konzervatív készletpolitikájával összhangban

a menedzsment év végén 3,845 millió euró készletértékvesztés elszámolását tartotta szükségesnek,

aminek a hatása tükröződik az EBITDA és a profit soroknál.

Most tehát kijöttek a legfrissebb számok, melyek alapján elmondható, hogy többé-kevésbé pontos volt a frissített előrejelzés:

az éves árbevétel 145,2 millió eurón alakult,

az EBITDA szintjén 6,1 millió eurós veszteséget könyvelt el a cég,

az adózott eredmény pedig 15,5 millió euró veszteség lett 2023-ban.

Az alábbi táblázatban látható, hogy hogyan teljesített tavaly a Masterplast a 2022-es évhez képest.

A Masterplast éves számai ezer EUR 2022 2023 változás Értékesítés árbevétele 201 799 145 191 -28,1% EBITDA 20 383 -6 101 -- EBITDA-szint 10,1% -4,2% -14,3pp Üzemi eredmény 14 954 -12 528 -- Üzemi eredményszint 7,4% -8,6% -16pp Pénzügyi eredmény 2 561 -4 486 -- Adózás előtti eredmény 17 890 -16 553 -- Adózott eredmény 15 646 -15 544 -- EPS (EUR) 0,93 -0,87 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

A következőkben megnézzük, hogy pontosan hogyan szerepelt a fontosabb sorokon a Masterplast a tavalyi negyedik negyedévben.

A bevételek

A társaság árbevétele az utolsó negyedévben 16 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2023-ban a magas kamatszintek és infláció, valamint a piaci szereplők kiváró magatartása általános keresletcsökkenést okozott az építőiparban Európa szerte, és ez a trend jellemezte az év végi időszak piaci hangulatát is. Az év végére a kereskedői készletszintek leépítésre kerültek, a fogyasztói bizalom alacsonyan maradt, folytatódott a csökkenés a hitel és lakáspiacon, míg az új beruházások terén nagyrészt a kivárás volt jellemző, eközben nem állnak fenn beszerzési nehézségek, az áruellátottság jó – vázolja gyorsjelentésében a piaci környezetet a Masterplast. Mindezeknek tulajdoníthatóan kiélezett versenyhelyzet jellemzi az építőipart, ahol az árak jelentősen lecsökkentek.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 4Q 22 4Q 23 változás Értékesítés árbevétele 37663 31476 -16,4% EBITDA 1020 -3169 -- EBITDA-szint 2,7% -10,1% -12,8pp Üzemi eredmény -358 -4932 -- Üzemi eredményszint -1,0% -15,7% -14,7pp Pénzügyi eredmény 1824 -1461 -- Adózás előtti eredmény -1363 -5950 -- Adózott eredmény -1385 -5636 -- EPS (EUR) -0,03 -0,27 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

Regionális teljesítmény: a lezárt negyedévben

a legnagyobb súlyú magyar piacon 24%-kal alacsonyabb szinten zárt a forgalom a negyedévben az egy évvel korábbinál,

és visszaesett az export (-10%), román (-12%), lengyel (-17%) és német (-7%) piacokon is. Növekedett azonban a társaság forgalma Szlovákiában (5%) és Horvátországban (16%), miközben kevéssel alakult a bázis alatt az árbevétel háborús helyzetben levő Ukrajnában (-2%), Szerbiában (-3%) és Észak-Macedóniában (-5%).

Termékcsoportok: 26%-kal csökkent a legnagyobb hányadot képviselő (51%), nagyrészt saját gyártású termékeket magába foglaló homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport árbevétele, míg a szintén saját gyártású tetőfóliák és tetőelemeké 7%-kal növekedett a tárgynegyedévben. Csökkent a szárazépítészeti rendszer termékcsoport (-24%), a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok (-12%) és az építőipari kiegészítő termékek (-21%-kal) forgalma. Az ipari alkalmazások termékcsoport 23%- os növekedést mutatott a tavalyi negyedik negyedéves bázishoz képest.

Az eredmények

2023 utolsó negyedévében továbbra is kedvezőtlen makrogazdasági és recesszív iparági környezetben működött a Masterplast. A vonatkozó sajtóanyag szerint azonban a negatív környezet ellenére látni a fordulatot, elsősorban az év során véghez vitt intézkedések hatásának köszönhetően: a korábban magasabb áron beszerzett készletek kifutottak, a munkatársi létszám és a készletszint optimalizálása megtörtént, a gyártóegységek az utolsó negyedévben már eredményesen működtek. Átalakult a vezetőség és vállalat irányítási struktúrája, és ezen hatások összességében pozitív fordulatot indítottak el. Ám mindezek ellenére összességében ebben a lezárt negyedévben is veszteséges lett EBITDA-szinten a Masterplast, immár a negyedik egymást követő negyedévben: bár a vállalat utolsó negyedéves EBITDA eredménye normál üzleti tevékenyégéből eredően 676 ezer euró nyereség lett,

az év végi készletértékvesztést is figyelembevéve azonban 3,17 millió euró veszteség volt.

A korábbi béremelések ellenére és a létszámoptimalizációs lépéseknek köszönhetően (250 fővel csökkentette a csoport az alkalmazotti létszámát) mintegy 10%-kal csökkentek a vállalat személyi jellegű ráfordításai 2023. negyedik negyedévében a bázisidőszakkal összehasonlítva. 2023. december végével 1 138 főt alkalmazott a csoport, szemben a bázisidőszak végi 1 499 fős állományával. Az egyéb működési eredmények soron 3 794 ezer euró veszteséget számolt el a társaság szemben a tavalyi időszak 1 697 ezer eurós nyereséghez képest, nagyrészt az év végi készletértékvesztés következtében. Az üzemi eredmény az egy évvel ezelőtti 358 ezer eurós veszteségről 4,9 millió eurós veszteségre változott. Az árrés a bázisidőszaki érték alatt alakult, az alacsonyabb forgalom és eladási árak következtében, a magasabb árú alapanyagkészlet előző negyedéves kifutásával a forgalomra vetített árrés azonban javult a tárgyévi átlaghoz képest.

Kis mértékben mérséklődtek a vállalat kamatráfordításai, míg a csoport számára kedvezőtlen árfolyamhatások következményeként – erősödő forint - a pénzügyi műveletek egyéb eredménye soron veszteség került elszámolásra. A társaság nagyobb részt kedvező fix kamatozású forint alapú kötvényekkel (~2,15%) és változó kamatozású (~2,85%) euró alapú hitelekkel rendelkezik.

Az adózott eredmény 5,6 millió eurós mínusz lett,

szemben a bázisidőszaki 1,4 millió eurós veszteséggel.

Mit vár a menedzsment?

A jelentős veszteséget hozó 2023-as év ellenére a Masterplast vezetése optimista a folytatást illetően: a vonatkozó sajtóanyag szerint a társaság a szűkebb piaci körülmények között is képessé vált az eredményes működésre, fejlesztési beruházásaira támaszkodva pedig várja a következő konjunktúra ciklus kezdetét. A társaság alapvetően 2024-ben is mérsékelt építőipari környezetre számít - ez a már átalakított szervezettel

egy fenntartható, pozitív működési eredményt hozó évet fog jelenteni,

ahol az esetleges piacélénkítő támogatási programok (épületenergetikai támogatások) felmerülése tovább növelheti a vállalat nyereségtermelő képességét, írják. A vállalat magas készpénzállománya, illetve sikeresen meghosszabbított hitelkeretei finanszírozási oldalról is biztosítják a társaság stabil működését és növekedését, és lehetővé teszik az eredményességi fordulatot.

A 2023-as év végén Európa szerte az inflációs előrejelzések jelentős javulást mutattak, ezzel egyidőben erőteljes jegybanki alapkamat csökkentési hullám indult el, ami várhatóan 2024-ben is folytatódik. A kamatkörnyezet javulása önmagában is élénkítőleg hathat az épületberuházásokra, a korábban befagyasztott projektek újraindulhatnak. A piaci élénkülés várhatóan lassú lesz, az előrejelzések 2025-re prognosztizálnak pozitív fordulatot az építőipari konjunktúrában, így az új beruházások piacra lépésének időzítése kedvezőnek tűnik, írja a Masterplast.

Ami a konkrét projekteket illeti, a tavalyi év záróidőszakában két újabb gyártóegység jutott el a piaci kibocsátás küszöbére: Szabadkán az XPS gyárban és az olaszországi EPS gyárban is lezajlott a tesztgyártás és a próbaüzem. Jelenleg a technológia finomhangolása zajlik,

2024 első negyedévében elindulhat a termelés a két új hőszigetelőanyag gyárban.

Ezeken felül a moduláris épületelemgyártó üzletágban is nagy potenciált lát a társaság: a Masterplast Modulhouse megkezdte első lakóház építési projektjét. Az indoklás szerint a technológia jövője környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve is ígéretes, ugyanis az épületek gyári körülmények között történő legyártása kiküszöböli a helyszíni hulladékképződést. Az EU energiapolitikai célkitűzései érdekében napirenden levő intézkedéseivel (REPowerEU terv; „Fit for 55%” intézkedési csomag) a társaság középtávú üzleti kilátásai továbbra is pozitívak a hőszigetelési piacon - a társbefektetőkkel közösen elindított kőzet- és üveggyapot gyártási projektek a tervek szerint haladnak, 2025-ben mindkét gyárban elindulhat az üzemszerű termelés. Ugyancsak bizakodóak az egészségügyi szegmenssel kapcsolatban, ennek a területnek a potenciálja további árbevételt és profitot jelenthet az elvárásokhoz képest.

„Nehéz időszakon vagyunk túl, de minden adott ahhoz, hogy 2024-ben visszatérjünk az eredményes működéshez. A vállalat finanszírozása stabil, alkalmazkodtunk a szűkebb piaci környezethez, a szervezet és az energiagazdálkodásunk sokkal hatékonyabb lett, a gyártást a kereslethez igazítottuk, a magas árú készletek kifutottak, a költségeink lecsökkentek, ezért innentől a lecsökkent kereslet mellett is képesek vagyunk a pozitív eredménytermelésre. A piaci hangulat azonban sokkal jobb lehet 2024-ben, a várható kamatcsökkentések elhozhatják a beruházási aktivitás újraindulását Európában, miközben a vevői készletek teljesen leapadtak, mostantól mindenkinek vásárolnia kell. Mindemellett az Európai Unió REPowerEU tervének és a „Fit for 55%” intézkedési csomagjának ismeretében a középtávú üzleti kilátásaink is nagyon pozitívak, de az épületek energiakorszerűsítését célzó programok 2024-es elindulására a tervek feletti pozitív lehetőségként tekintünk. A következő konjunktúra időszak beköszöntét felkészülten várjuk, közben a növekedés alapját adó gyártási beruházásainkat megvalósítjuk, és a digitalizációs projektjeinkkel modernizáljuk a vállalat operatív működését. A frissített stratégiát és tervszámokat a májusi 14.-i befektetői tájékoztató alkalmával ismertetjük a részvényesekkel.” -tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.

Az árfolyam

Idén pontosan 20 százalékos pluszban áll a Masterplast árfolyama, amivel jelentősen felülteljesítő a magyar piacon a részvény, a BUX index ugyanis 8,9 százalékot emelkedett az év eleje óta. Azt követően lódult meg az árfolyam, hogy Tibor Dávid, a cég elnök-vezérigazgatója egy Portfoliónak adott interjúban optimizmusának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az év első negyedévében már jöhetnek az energetikai támogatási programok itthon. Ezt követően február közepén érkezett a hír, hogy jogerősen is megszűnt a Masterplast romániai leányvállalatánál a vagyonzár - erre reagálva is kilőtt az árfolyam.

Címlapkép: Masterplast