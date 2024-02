OTP: elkezdődött a kamatvágási várakozások normalizációja

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Februárban a szigorúbb jegybanki megszólalásoknak és a szolgáltató szektor látszólag ragadós inflációjának köszönhetően elkezdődött a 2024-es kamatvágási várakozások normalizációja. Az év eleji 6 után mostanra már csak 3 Fed-vágást áraznak a piacok idénre, amit reálisnak tartunk és a jegybanki iránymutatástól sem esik távol. Ez a fejlett kötvénypiacokra nem volt jó hatással, az év eleji mélypontokhoz képest 30-40 ponttal feljebb kerültek az amerikai és európai hosszú hozamok. A fejlett gazdaságok, elsősorban az USA növekedési képe és a feszes munkaerőpiacok miatti magas bérnövekedés az inflációt ismét meglökheti, ami továbbra is indokolja a kamatok magasan tartását. A következő hónapok inflációs adataiból kiderül, hogy várható-e másodkörös inflációs felfutás, addig is a hosszú hozamok esetleges emelkedő epizódjait pozíciónk növelésére használnánk ki (német és amerikai 5 éves kötvényeken keresztül).

A részvénypiacokra nem gyűrűzött át a kötvényesek negatív hangulata, így megtört az elmúlt hónapok pozitív korrelációja a két eszközosztály között. Ismét csúcsdöntéseket láthattunk az Atlanti-óceán mindkét partján, az AI-sztori és a stabil gazdasági növekedés elegendő hátszelet adott februárban, így egyelőre a szigorúbb jegybanki hozzáálláson „átnéztek” a szereplők. Az emelkedés széleskörűsége (piacszélesség) valamelyest javulóban van, ami szintén biztató jel. Óvatos hozzáállásunkat a magas kamatkörnyezet miatt tartjuk fenn, az eddigi eufórikus állapot lecsillapodásával korrekcióra számítunk. Ezt erősíti a gyarapodó nemteljesítő kereskedelmi ingatlanhitel-állomány, valamint az ezek leértékelése miatti bankszektori kockázatok újbóli előtérbe kerülése. A megacap technológiai papírokban felépült pozicionáltság is a túlfűtöttség irányába mutat, ami szintén növeli a piac sebezhetőségét.

Mindazon által elkezdjük nemzetközi részvénykitettségünk lassú felépítését a defenzívebbnek tekintett szektorokon keresztül. Jelenleg az egészségügyi (healthcare) és az alapvető fogyasztási javak szektorait (consumer staples) preferáljuk.

Itthon a piaci várakozásokkal közel egyező, 100 bázispontos lépéssel folytatódott a kamatcsökkentési ciklus, az alapkamat 9% lett. Az eddigi 75 pontos lépésközhöz képest nagyobb vágásra a forint gyengüléssel reagált, bár nem drasztikus módon. A következő hónapokban az MNB még kihasználhatja a csökkenő inflációs trendet, és stabil forint mellett megmaradhat a 100-as tempó a márciusi ülésen is. A jegybanki kommunikációban is kiemelték, hogy szükség esetén tudnak lassítani az ütemen, így hirtelen HUF gyengülés esetén várható az erre utaló szóbeli intervenció. A korábbihoz képest változatlannak jelzett kamatpálya nyár közepére 6-7%-ra indikálja az irányadó rátát, félév végére így jelentősen lecsökkenne a kamatkülönbözet a jelentősebb devizákkal szemben. Bár ez jórészt már beárazott, de a forint emiatt is gyengülés felé tendálhat az év folyamán, így javasoljuk a devizás kitettségek növelését.

A magyar kötvénypiac a nemzetközi hangulattal mozgott párhuzamban, hozamemelkedés dominált februárban. Ezen epizódokat kihasználva növeltük kitettségünket 6,4%-os 10 éves hozamszinten, a későbbiekben is ezt a szintet tartjuk belépésre. Az alapvető óvatos hozzáállásunk változatlan ezen szegmenssel kapcsolatban, az előző hónapokban is említett kihívások jelenleg is lefelé mutató kockázatot jelentenek a kötvényárfolyamoknak (nézeteltérés EU-val, inflációs pálya alakulása, várt HUF gyengülés)."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.