Márciusban belovagol a Wall Streetre a tőzsdét felrobbantó Reddit

Néhányan még emlékezhetnek a 2021-es év lebizarrabb és talán legizgalmasabb tőzsdesztorijára, a mémrészvény-őrületre: a stimulus csekkekkel megbombázott amerikai huszonévesek egy erős befektetői közösséget hoztak létre a Redditen, a WallStreetBets nevű subreddit szervezett tevékenysége elképesztő ralikat és hedge fund-bedőléseket okozott. Nemrég megérkezett a bejelentés, hogy tőzsdére lép a tőzsdei őrületnek teret adó platform, a Reddit IPO-jára valamikor márciusban lehet számítani. De mégis mit lehet tudni a bevezetésről? Egyáltalán mi is az a Reddit, hogyan keresnek pénzt és milyenek a kilátásaik? És mit szólnak a WallStreetBets-es fiúk az egész sztorihoz?

Tőzsdére megy a Reddit

A Reddit várhatóan márciusban kerül bevezetésre az amerikai tőzsdéken, "RDDT" néven lehet majd megtalálni a tickert - ez lesz az első alkalom, hogy közösségi médiavállalat lép tőzsdére a Pinterest 2019-es IPO-ja óta. A részvénypiac és a Reddit sok amerikai lakossági befektető szemében szinte elválaszthatatlanná vált egymástól, ugyanis a paltformon verbuválódott a r/WallStreetBets nevű subreddit 2021-ben, amely szervezett tevékenysége

az elképesztő ralikat és hedge fund-bedőléseket okozó mémrészvény-ralihoz vezetett

- talán a hazai befektetők számára is ismerősen cseng még a GameStop vagy az AMC neve, ezeknek a megkérdőjelezhető pénzügyi helyzetben lévő és szürke jövő előtt álló vállalatoknak a részvényeit repítették az égbe a kisbefektetők, kihasználva a short squeeze nyújtotta lehetőséget.

Most tehát tőzsdére lép a tőzsdei őrületnek teret adó platform,

a kibocsátás részletei egyelőre még homályosak, ezeket lehet biztosra tudni az IPO-ról:

2024 márciusában fog megtörténni a tőzsdére lépés, pontos hivatalos dátum nem ismert.

fog megtörténni a tőzsdére lépés, pontos hivatalos dátum nem ismert. A bevezetésre kerülő részvények számát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ahogy a feltételezett bevezetési árat sem. A Reuters értesülései szerint a részvények 10 százalékát vihetik ki a piacra a Redditnél.

A vállalat egyből három részvénytípust vezet be , amelyek mindegyike eltérő szavazati joggal rendelkezik. Az A osztályú részvények egy-egy szavazatra jogosítanak, a B osztályú részvények egyenként 10 szavazatra jogosítanak, a C osztályú részvények pedig nem biztosítanak szavazati jogot.

, amelyek mindegyike eltérő szavazati joggal rendelkezik. Az A osztályú részvények egy-egy szavazatra jogosítanak, a B osztályú részvények egyenként 10 szavazatra jogosítanak, a C osztályú részvények pedig nem biztosítanak szavazati jogot. A vállalat minden rendelkezésre álló forrást és esetleges jövőbeli bevételt az üzletág fejlesztésének és bővítésének finanszírozására kíván irányítani, így belátható időn belül nem terveznek osztalékot fizetni .

. A Redditet korábban 10 milliárd dollárra értékelték egy zártkörű tőkebevonási körben, a New York Times szerint azonban a vállalat 5 milliárd dollárra csökkentette a célt.

A fenti információk a hivatalos IPO-prospektusból származnak - egyes hétvégi nem hivatalos értesülések szerint azonban:

a Reddit 6,5 milliárd dolláros értékelés mellett léphet tőzsdére,

a közösségi médiavállalat 31 és 34 dollár közötti részvényenkénti ársávot tervez megcélozni az IPO során, továbbá

a cég azt tervezi, hogy március 11-én kezdi meg a részvények forgalmazását.

Érdekességek az IPO-ból

Néhány egészen meglepő és érdekes információt is megosztott a társaság az IPO-prospektusban:

A vállalat arról számolt be, hogy vannak kriptopiaci befektetései, konkrétan bitcoinból és etherből vásároltak be. A vezetőség azt mondta, hogy a felesleges készpénztartalékának egy részét bitcoinba és etherbe fektette, ezt akár a jövőben is folytathatják. A vállalat nem közölte kriptopénz-befektetései konkrét összegét, de megjegyzik, hogy a nettó könyv szerinti érték "nem jelentős". Mindenesetre az elmúlt napok brutális raliját figyelembe véve úgy tűnik, hogy jó érzékkel szálltak be a kriptopiacba a Redditnél.

A Reddit nyilvánosságra hozta, hogy Sam Altman, a ChatGPT-t gyártó OpenAI vezérigazgatója is a nagytulajdonosok között van , miután az Altmannal kapcsolatban álló szervezetek több mint egymillió részvényt vásároltak, összesen több mint 60 millió dolláros vételáron. A bejelentés szerint Altman befektetése révén 9,2 százalékos szavazati jogot szerzett.

, miután az Altmannal kapcsolatban álló szervezetek több mint egymillió részvényt vásároltak, összesen több mint 60 millió dolláros vételáron. A bejelentés szerint Altman befektetése révén 9,2 százalékos szavazati jogot szerzett. A Reddit kiemelte, hogy az adataik gépi tanuláshoz és mesterséges intelligencia fejlesztésére való licencelése lehetőséget jelenthet a társaság számára, és közölte, hogy a vállalat "adatmegállapodásokról tárgyalt néhány partnerrel". Hozzátették, hogy "a licencbevételeinkhez kapcsolódó összes szerződéses érték az egyik partnerünktől származik", de konkrét cégeket nem neveztek meg. Később aztán kiderült, hogy a Reddit a Google-lal kötött megállapodást, hogy tartalmait a keresőóriás mesterséges intelligencia-modelljeinek kiképzéséhez bocsássa rendelkezésre. Az Alphabet tulajdonában lévő Google-lel kötött szerződés értéke egyes források szerint évente mintegy 60 millió dollár.

A közösségi médiaoldal azt tervezi, hogy a tőzsdei bevezetéskor a legaktívabb felhasználóknak tartja fenn a tőzsdei részvények egy meg nem határozott pakkját, a The Wall Street Journal szerint egy kifejezetten "nagy darabról" van szó. A jelentések szerint az oldal 75 000 felhasználója vásárolhat majd részvényeket az IPO-áron, ami általában egy vállalat kiemelt befektetői számára fenntartott kiváltság.

Mit kell tudni a cégről?

A Reddit egy online közösségi platform és vitafórum, amelyet 2005-ben Steve Huffman és a néhai aktivista Aaron Swartz alapított. Annak ellenére, hogy aktív felhasználószámát tekintve nem olyan népszerű, mint például a Facebook, az Instagram vagy a Twitter, a Reddit hiánypótló - és gyakran ellentmondásos - vitacsoportokkal szerzett nevet magának.

A Redditnek több mint 100 000 közössége van, amelyekben naponta több mint 73 millió aktív felhasználó osztja meg gondolatait és ötleteit a legkülönbözőbb témákban. A Redditen a közösségek konkrét érdeklődési körök alapján szerveződnek, és subredditeknek nevezik őket. A Reddit jelenleg a 16. leglátogatottabb weboldal az interneten, és a Similarweb szerint 2023 decemberében a tíz leglátogatottabb oldal között volt az Egyesült Államokban. Az oldalon anonim módon történnek a bejegyzések megosztásai és a kommentelések is, ez a Reddit koncepciója szerint az őszinteséget és az átláthatóságot hivatott elősegíteni. Bármelyik posztra szavazhat a közösség, a legtöbb "upvote"-ot kapott posztok pedig feljebb kerülnek a bejegyzésfolyamban, így többen nézik meg és nagyobb hatásuk lehet.

Áttérve a számok világába: 2023 decemberében több mint 500 millió látogató, a december 31-én zárult három hónapban pedig átlagosan 73,1 millió napi aktív látogató (DAU, daily active users) használta világszerte a Redditet - a társaság IPO-prospektusa szerint a legutóbbi negyedévekben a vállalat egyre nagyobb nemzetközi lendületet vett, a 2023. december 31-én zárult három hónapban ugyanis átlagosan 36,7 millió nemzetközi DAU volt, ami 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Összességében a Redditnek 2023-ban 850 millió havi aktív felhasználója volt (MAU), amivel megelőzte a Snapchatet, a Pinterestet és a LinkedInt. A Redditnek 2023-ban 70 millió napi aktív felhasználója volt, 13 millióval több, mint egy évvel korábban.

A vállalat statisztikái szerint amikor valaki először hoz létre fiókot, a Redditre bejelentkezett felhasználók átlagos aktív percei körülbelül napi 20 percnél kezdődnek, de azoknál, akik már több mint öt éve vannak a Redditen, napi 35 perc fölé emelkednek, sőt, azoknál, akik már több mint hét éve vannak a Redditen, napi 45 perc fölé. 2023 decemberében a Redditen a 10 másodpercig vagy annál tovább nézett videók száma körülbelül 35%-kal nőtt, a napi aktív videónézők száma pedig körülbelül 16%-kal emelkedett 2022 decemberéhez képest.

Mivel keresnek pénzt?

A vonatkozó adatok alapján magas (86%) bruttó árrésű és skálázható üzleti modellel rendelkezik a társaság, bevételeik a 2022-es és a tavalyi évben 666,7 millió dolláron, illetve 810 millió dolláron alakultak, 2023-ban tehát 21%-os növekedést láthattunk. Nyereséget egyelőre nem termel a vállalat, a nettó veszteségük a 2022-es 158,6 millió dollárról azonban 90,8 millió dollárra mérséklődött tavaly. A működési eredmények (EBITDA) tekintetében pedig 69,3 millió dolláros veszteséget realizáltak 2023-ban, szemben a 2022-es 108,4 millió dollárral.

A Reddit 2023-ban tehát 810 millió dollárt termelt, ennek jelentős hányadát, több, mint 90 százalékát a hirdetési üzletágából - azon felhasználók számára, akik nem szeretnének hirdetéseket a hírfolyamukban, elérhető egy "prémium tagság", amely reklámmentes élményt biztosít, a tagság havi 5,99 dollárba vagy évi 49,99 dollárba kerül. A Reddit emellett az évek során 10 forrásbevonási körön keresztül is gyűjtött tőkét, összesen 1,3 milliárd dollárt generálva.

Bár az operatív működés során elsősorban a hirdetésekre támaszkodik, a vállalat még mindig csekély bevételt termel ezen a területen a Facebookhoz és a Twitterhez képest, bár az elmúlt években lehetett előrelépést látni ebben a tekintetben. A hirdetők negyedévente vásárolhatnak 50 000 dollárt a felületen történő jelenlétért, vagy ezer megjelenésenkénti kattintásos modellben (CPM) licitálhatnak.

Mi az ARPU?



Az egy egységre jutó átlagos árbevétel (ARPU) egy termék jövedelmezőségének mutatója, amely az egyes felhasználókból vagy előfizetőkből származó pénzmennyiséget mutatja. Különösen hasznos mérőszám a távközlési és médiaiparban működő vállalatok számára, amelyek az előfizetőkre vagy felhasználókra támaszkodnak. Gyakran nevezik egy felhasználóra jutó átlagos bevételnek is.

Amint az a versenytársak egy egységre jutó átlagos árbevételét bemutató grafikonon is látható, a Reddit előtt elméletben bőven lehet tér arra, hogy az ARPU növelésével kihasználja növekvő népszerűségét - a vállalat egy felhasználóra jutó negyedéves bevétele nagyjából 3,1 dollárra emelkedett 2022-hez képest, amikor körülbelül 2,9 dollár volt. A Reddit reklámbevétele ezzel jelenleg a hat nagy közösségi médiahálózat (Meta, Snap, TikTok, Twitter, Pinterest és Reddit) összes reklámköltésének mindössze mintegy 3%-át teszi ki.

Más kérdés azonban, hogy

a hirdetések felfuttatásán keresztüli jövedelmezőség-növelés mennyire idegesítené fel a felhasználókat,

a reklámmentesség (vagy legalább a kevés reklám) ugyanis jelenleg az egyik legerősebb selling pointja a Redditnek. A versenytársakhoz képest jelentősen alacsonyabb ARPU-számok tehát abból adódnak, hogy a cég gyakorlatilag "feláldozza" a pénzkeresés lehetőségét annak érdekében, hogy a felhasználók elégedettek legyenek. A reklámfelületek értékesítése a cég elsődleges bevételi forrása, azonban a Reddit nem kér e-mail címeket, és nem követi a személyes adatokat, így elesik attól a lehetőségtől, hogy az adatok kiaknázása révén növelje a hirdetések számát.

A Reddit az IPO-prospektusban a kockázati tényezőket taglalva elismerte, hogy eddig még nem termelt profitot a cég, és

előfordulhat, hogy a jövőben nem leszünk képesek nyereségességet elérni vagy fenntartani.

A mesterséges intelligenciát támogató adatmegállapodások mindenesetre új irány a vállalat részéről, amivel jelentős bevételre tehetnek szert, és mint láthattuk, a hirdetések felfuttatása is elkezdődött a vállalatnál, így akár lehet ok a bizakodásra.

Kik most a tulajdonosok?

A Reddit tulajdonosa a Condé Nast Publications, egy globális médiavállalat, amely egy évvel a vállalat 2005-ös létrehozás után 10-20 millió dollár közötti áron vásárolta meg a céget az alapítóktól, Huffmantól és Ohanian-tól. A Reddit jelenlegi befektetői közé tartozik még a Fidelity Investments, az Andreessen Horowitz, a Sequoia Capital, a Tencent Holdings és ahogy a második fejezetben láthattuk, az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman is.

Mennyit ér a cég?

A Redditet 10 milliárd dollárra értékelték egy 2021 augusztusában tartott zártkörű tőkebevonási körben. Amikor először döntött a tőzsdei bevezetésről, 15 milliárd dollár feletti értékelést célzott meg a társaság, a New York Times szerint azonban a Reddit 5 milliárd dollárra csökkentette a célt.

Az értékelés alakulása jól mutatja, hogy milyen messze vagyunk a néhány évvel ezelőtti boomtól, amikor a finanszírozás is jóval olcsóbb volt, az árazások is máshol voltak: 2021-ben még a Reddit 10 milliárd dolláros értékeléssel gyűjtött forrásokat, és potenciálisan akár 15 milliárd dolláros értéket is elérhetett volna egy tőzsdei bevezetés során, ehhez képest a New York Times szerint a Reddit 5 milliárd dollárra csökkentette a célt.

Hogy az 5 milliárd dollárt perspektívába helyezzük:

a Reddit nagyjából akkora lehetne, mint a Richter, és jóval kisebb, mint az OTP.

Sok IPO értékelése jelentősen csökkent az elmúlt két évben a piaci körülményekre való tekintettel, így a várakozások csökkenése inkább a piaci változásokat tükrözi, mint a Reddit, mint vállalat teljesítményét.

Mit gondolnak a felhasználók?

Néhányan még emlékezhetnek a 2021-es év lebizarrabb és talán legizgalmasabb tőzsdesztorijára, a mémrészvény-őrületre. A globális pandémia okán otthonukban ragadt, stimulus csekkekkel megbombázott amerikai huszonévesek egy erős befektetői közösséget hoztak létre a Redditen, egész pontosan a WallStreetBets subredditen. A kisbefektetők a nagy közösségi feeling közepette elhatározták, hogy kimenekítik kedvenc, csődközeli állapotban lévő vállalataikat a "gonosz hedge fundok markából" : hatalmas mennyiségben kezdték zsákolni a papírokat, aminek köszönhetően beindult az öngerjesztő short squeeze a mémrészvényeknél, brutális árfolyamrobbanásokat és egészen nyakatekert eseményeket eredményezve.

Bár azt hihetnénk, hogy a mémrészvény-őrületnek teret adó platform tőzsdére lépésével kapcsolatban kitörő a lelkesedés, a felületen, de nem ez a helyzet. a Reddit-felhasználók az r/WallStreetBets fórumon már hangot adtak aggodalmaiknak a cég tőzsdére vitelével kapcsolatban, a legfőbb kritikának az tűnik, hogy tőzsdén jegyzett cégként a Redditnek több bevételt kell majd kezdenie termelnie, hogy a részvényesek kedvében járjon, ami azt eredményezheti, hogy a felhasználók több reklámot és a felhasználói élményt érintő módosításokat láthatnak majd.

A Reddit tőzsdei bevezetésével kapcsolatos egyik fő aggály ezen felül a szabályozás kérdése lehet: a felhasználók anonimitása miatt mindig fennáll a visszaélések és a manipuláció lehetősége, például az automaitizált kereskedést lehetővé tevő botok vagy akár a hedge fundok is bizonyos részvények felé terelhetik a felhasználókat, ahogy azt valószínűleg a mémrászvény-sztorit követően (vagy akár alatt is) láthattuk. A Reddit bár már most is rendelkezik moderátorokkal, de amint nyilvános céggé válik, az átvilágítás szigorúsága valószínűleg nőni fog

- és a felhasználók névtelenségét érintő bármilyen változtatás a platformról való elvándorlást okozhatja.

