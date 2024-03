Bemondta a neves pénzember, hogy mi a legnagyobb hiba a bitcoin körül

Több mint két év telt el, mióta a bitcoin történelmi csúcson járt,

kedden azonban beállította a világ legnagyobb értékű kriptoeszköze az új árfolyamcsúcsot.

Az előző rekordot a 2021. november 10-én beállított 69 000 dolláros érték jelentette, ezt sikerült megdöntenie az árfolyamnak.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, érkeznek az egyre ambíciózusabb célárak a kriptoeszközre, csak hogy a legvadabbakat említsük:

Az egyre optimistább környezetben nem meglepő, hogy Robert Kiyosaki is megszólalt, aki korábban azzal szerzett hírnevet, hogy sikerrel jósolta meg a 2008-as Lehmann-csődöt. A megmondóemberről lehet ugyanis tudni, hogy előszeretettel fejezi ki nemtetszését a kötvénypiaccal és a hagyományos bankredszerrel szemben, miközben a nemesfémeket és a bitcoint részesíti előnyben helyettük.

Ahogy arra számítani lehetett, most sem fogta vissza magát Kiyosaki: X-bejegyzésében azt jósolta, hogy

idén 300 000 dollárig fog szárnyalni a bitcoin jegyzése,

ami a mostani szintről közel 4,5-szeres ugrást jelentene. Kiemelte a guru:

A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy halogatsz. Fontos elkezdeni (a vásárlást), még ha csak 500 dollárral is.

BITCOIN on fire. The biggest mistake you can make is to procrastinate. Important to start, even if only for $500. Next stop $300,000 per BC in 2024 {:url}