Nagyon jó hetük volt a kötvényalapoknak, de a részvényalapokra se lehet panasz

Portfolio 2024. március 08. 14:50

A globális részvényalapok nettó 6,5 milliárd dollárt vontak be a március 6-ig tartó hét napban, ami a második egymást követő pozitív nettó tőkebeáramlást hozó hét volt számukra – számolt be a Reuters. A globális kötvényalapok még nagyobbat mentek: 2021. április közepe óta nem vontak be ennyi, 18,04 milliárd dollárnyi friss tőkét.