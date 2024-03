Itt a három halálos csók, ami mindent megváltoztat a piacon

Az egyrészről 2023 eleje óta, másrészről tavaly október vége óta tartó technológiai bikafutás komoly akadályokba ütközött a múlt héten. Három halálos csókot is kapott a piacnak ez a szegmense. Egyrészt “a káprázatos hetes” két és fél tagja már kifejezetten lefelé vezet. Másrészt láttunk egy szupernóva-robbanásra hasonlító jelenséget az Nvidia részvények pénteki kereskedésében. Harmadrészt egy nagyon ritka és az esetek döntő többségében működő trendzáró mintázatot kapott szintén pénteken a Nasdaq-100 index.

A halálos csókok

Az elmúlt 19 hétből mindössze a harmadik olyat láttuk 2024. március 4. és 8. között az amerikai piacon, amelyet eséssel fejezett be az S&P 500 és a Nasdaq-100 index. Az első mínuszos hét ebben a szériában 9, a második 5, illetve ez a harmadik 2 emelkedő hét után jött. A január 2. és 5. közötti hét korrekciója teljesen természetes volt az előző év elementáris erővel bíró utolsó két hónapja után. A február 12. és 16. közötti hét minimális esésével szintén nem volt semmi baj az idei fantasztikus évkezdet után.

A március 4. és 8. közötti hét 0,26 százalékos S&P 500 és 1,55 százalékos Nasdaq-100 mínusza első ránézésre szintén nem tekinthető egy nagy dolognak, főleg az S&P 500 esetében. Ez azonban csak a felszín. A héten ugyanis történt három olyan nagyon-nagyon ritkán látható esemény a technológiai szektorban, ami egyenként is egyfajta, a Nasdaq-100 indexet érő halálos csókként fogható fel.

Egyre nagyobb esélyt kell adnunk annak, hogy a 2023-as és az idei év eleji technológiai bikafutás a végére ért.

Első csók: megszűnt a "káprázatos hetes"

Az első halálos csók a hétfői napon érkezett meg, ekkor vált ugyanis egyértelművé az, hogy a 2023-as esztendő “káprázatos hetese” már egy nem létező kategória az idei évben. Ezen a március 4-i hétfői kereskedési napon ugyanis az évben már addig is 66,15 százalékkal szárnyaló Nvidia részvényei újabb 3,6 százalékkal emelkedtek. Mindeközben a már addig is 18,45 százalékos 2024-es mínuszban tartózkodó Tesla papírjai újabb 7,16 százalékkal zuhantak. Az addig 2024-ben 6,57 százalékos mínuszt összerakó Apple részvényei 2,54 százalékkal kerültek lejjebb, illetve az addig 1,83 százalékos idei mínuszban álló Alphabet papírjai 2,76 százalékos mínuszban zárták az indexszinten mínusz nullás hétfői kereskedési napot.

Ezen a hétfőn a káprázatos hetes mindhárom tagja lefelé történő kitörést mutatott be az élete csúcsán álló Nasdaq-100 index ellenére. Az Apple négyhónapos mélypontjára, az Alphabet két és félhónapos mélypontjára esett. A Tesla esetében szerdáig kellett várni valami hasonlóra, de az kilenchónapos mélypont (!) lett. Miközben az Nvidia éppen minden idők egyik legnagyobb szárnyalását mutatta be.

A korábbi vezető részvények ilyen éles kettéválását utoljára a 2000-es év első két és fél hónapjában lehetett látni, ami

pontosan 24 évvel ezelőtt jelölt ki egy félelmetes piaci csúcspontot az amerikai technológiai szektorban.

Akkor az 1999-es évet a Microsoft zárta a legértékesebb részvényként, most a 2023-as esztendő végén még az Apple volt ez a vállalat. Bő 24 évvel ezelőtt a hálózati eszközgyártó szektor volt a szupersztár a Cisco vezetésével az emelkedés legvégén, most a chipszektor viszi a prímet élen az Nvidia részvényeivel. Érdemes itt meg is állnunk egy pillanatra és megnéznünk az ezredfordulós és a mostani helyzet elképesztő hasonlóságát.

Az első dupla charton a Microsoft és a Cisco részvényeit láthatjuk 1999. október 1. és 2000. március 31. között. Kék téglalapok mutatják a 2000 januári és februári divergenciát, amikor két hónap alatt miközben a Microsoft 23,45 százalékkal esett, a Cisco ezalatt 23,39 százalékkal emelkedett.

A második dupla charton az aktuális helyzet látható az Apple és az Nvidia részvényeivel 2023. október 2. és 2024. március 8. között. Itt is kék téglalapok mutatják az idei évből eddig eltelt időszakot, ami alatt az Apple 11,21 százalékkal esett, miközben az Nvidia 76,75 százalékos szárnyalást mutatott be. De teljesen hasonló duót lehetne itt most bemutatni az idén eddig 29,43 százalékos mínuszban lévő Tesla, illetve a 2024-ben eddig 43,09 százalékos pluszban lévő Meta Platforms párosáról is. (Miként az ezredfordulóról is nagyon hatásosan mutatna a Qualcomm-Intel és az Amazon-Oracle párosítás is.)

Véleményem szerint a káprázatos hetes idei totális kettészakadása a gyalázatosan teljesítő Tesla-Apple duóval és a fantasztikus szárnyalást bemutató Nvidia-Meta Platforms kettősével

mindenképpen egy az ezredfordulós divergenciához hasonlítható figyelmeztető jel.

Második csók: szupernóva-robbanás az Nvidiánál

Itt ezen a ponton át is érünk az amerikai technológiai szektort érintő második halálos csókra, amit az Nvidia és tulajdonképpen a teljes chipszektor kapott meg a március 8-i pénteki kereskedési napon. Ezen a pénteken a következőképpen mutatott a dollárösszegben 10 legnagyobb forgalmú amerikai részvény ranglistája:

Ami döbbenetes ezen a grafikonon, az a chipgyártói (vagy ehhez a tevékenységhez kapcsolható) dominancia, amit a narancssárga hasábbal jelölt vállalatok mutatnak. Az Nvidia teljesen külön kategória a maga nemében, a kerek 100 milliárd dolláros egynapos egyedi részvényforgalom minden idők második legnagyobb ilyen produkciója, csak a Tesla csinált ennél egyszer nagyobbat, amikor 2020. december 18-án bevezetésre került az S&P 500 indexbe. Az Nvidia viszont ezt a múlt pénteki napját minden különösebb hír nélkül produkálta.

Nem számolva az Nvidia egyedi forgalmát, a tízes lista másik négy chipszektoros szereplője összesen 1764 milliárd dollárnyi piaci kapitalizáció mellett együtt 54,6 milliárd dolláros március 8-i részvényforgalmat csinált. Mindeközben a lista maradék öt technológiai behemótja az összesített 9322 milliárd dolláros tőkeértéke mellett ennél kevesebb, 51,3 milliárd dollárnyi részvényforgalomra volt képes. Ami ugye a fele volt az Nvidia irányába megnyilvánuló befektetői adásvételi érdeklődésnek.

Ez a forgalom viszont érdemi változást is hozott az Nvidia kereskedésébe. A következő ábrán a napi gyertyás grafikon látható 2023. október 2. és 2024. március 8. között, alul a napi részvényforgalommal:

Kék téglalappal jelöltem az utolsó kereskedési hetet, ami négy egyre gyorsuló emelkedő napból és a pénteki döbbenetes „reversal” napból állt. Heti szinten még mindig hihetetlen, amit idén az Nvidia csinál, az első hét 1 százalékosnál kisebb esése után immár a kilencedik egymást követő heti emelkedést figyelhettük meg.

Ám a pénteki nap az exponenciálisan gyorsuló emelkedés után egyfajta részvénypiaci szupernóva-robbanást hozott. Kibontva az utolsó hetet, 2024. március 4. és március 8. között 15 perces gyertyákkal így nézett ki a globális részvénypiac legfontosabb papírjának a kereskedése. Zöld téglalap jelöli a pénteken magyar idő szerint 16:30 és 17:45 közötti időszakot, amikor 974 dollárról hirtelen 880 dollárig szakadt az árfolyam.

Az ilyen mániákusan emelkedő árfolyamgrafikonokon ez szokott a klasszikus végjáték lenni.

A végső agresszív emelkedés először elpusztítja a medvéket és a bikák hihetetlen győzelmet aratnak. Ez történt az Nvidia esetében is az idén először 500 és 600, majd 600 és 700 dollár között még a február 21-i jelentés előtt. Aztán a jelentés után a 700 és 800 majd a múlt héten a 800 és 900 dolláros szinten is folytatódott. Aztán pénteken 950+ dolláros árfolyamnál, immár az Apple tőkepiaci értékét nagyon megközelítő piaci kapitalizáció mellett az egyik pillanatról a másikra egy szűk 100 dolláros eséssel rúgták rá a medvék az ajtót a bikákra.

Ez a mozgás azért jelentős, mert az Nvidia 2024-ben szinte naponta emelkedett életete újabb és újabb csúcsára. Óriási volt az intézményi lemaradás és a lakossági opciós felhajtóerő is. Most viszont hirtelen elkezdték az eladók kontrollálni a piaci akciót. Nagyon könnyen lehet, hogy ezzel láttuk az Nvidia részvények tetejét egy jó időre. Az imént bemutatott piaci akció volt a hét második halálos csókja a mesterséges intelligencia sztori legfontosabb papírjában.

Harmadik csók: trendfordulás a Nasdaqnál

A harmadik negatív ómen pedig az egész Nasdaq-100 indexet érinti egy nagyon ritkán látható kereskedési mintázat formájában szintén a március 8-i, pénteki kereskedési napról. Lássuk is a napi gyertyás grafikont 2023. október 2. és 2024. március 8. között (zöld vonal mutatja a 9 napos mozgóátlagot):

Ez a „gyors” mozgóátlag a 20 napossal együtt a heves mozgások támasza és ellenállása szokott lenni, ez így is volt tavaly október végétől a mostani esetben is. Pénteken viszont egy olyan érdekes dolog történt, hogy a nap elején még élete csúcsára ment a legfontosabb technológiai index, majd a nap végére (ami a pénteki nap kapcsán a hétzárás miatt kiemelten fontos) beesett a 9 napos mozgóátlaga alá (piros nyíl).

Az ekkora napon belüli fordulat ritka, mint a fehér holló, és az esetek döntő többségében az addigi trend utolsó napját jelenti.

Jelentősége abban rejlik, hogy hirtelen veszik át ilyenkor a kontrollt a bikáktól a medvék, és nyitó lépésként az adott instrumentum élete csúcsáról kvázi veszteségbe teszik az elmúlt két hét átlagos vevőjét egy kereskedési napon belül. Nagyszámú hirtelen felbukkanó eladót jelent az ilyen (amit az Nvidia esetében is láthattunk), ami a felfokozott hangulatban nagyon veszélyes.

Egy szó, mint száz, a pénteki napon olyan árfolyamok alakultak ki mind az Nvidia részvényeiben, mind pedig a Nasdaq-100 indexben, ami rég nem látott eladói érdeklődést hozott a piacra.

Ez könnyen jelentheti akár az egész mesterséges intelligencia történetre épülő technológiai bikafutásnak a végét is.

A nagyon nagy kérdés persze az, hogy a mostani hangulatváltozás a technológiai behemótokban mennyire tud majd átterjedni a részvénypiac többi részére.

