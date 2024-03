Kidurran a tőzsdebuborék? - Megszólalnak az elemzők

Egyre többen gondolják elemzői körökben, hogy a Csodálatos Hetes, azon belül is elsősorban az Nvidia szárnyalása tőzsdei buborék kialakulásához vezet, azonban az "ellentábor" is egyre népesebb: most a JPMorgan Chase elemzőcsapata tette le a voksát a kérdésben.