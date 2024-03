Változás készül Soros György alapítványánál, lemondott az elnök

Mark Malloch-Brown, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) eddigi elnöke az alapítvány alkalmazottainak küldött levelében azt írta: "Mindig is hídnak szántam magam Soros György és Alex Soros alapítványa között. Most, hogy Alex teljes mértékben átvette a vezető tisztséget, és nagyrészt befejeztük az OSF átszervezését, több mint három év után eljött az idő, hogy lemondjak, és hagyjam, hogy saját csapatot állítson fel".

Malloch-Brownt június 1-jén Binaifer Nowrojee, jelenleg a programokért felelős alelnök váltja. Az igazgatótanács egyhangúlag szavazott Nowrojee kinevezéséről, írta Alex Soros a munkatársaknak küldött e-mailben.

A 38 éves Alexet, aki 2022 decemberében vette át az OSF irányítását, tavaly júniusban nevezték ki hivatalosan a jótékonysági szervezet élére, ami tömeges elbocsátásokat és egy működési átalakítást hozott, öt hónapra szüneteltetve az új adományokat. (A nonprofit szervezet ez idő alatt is folytatta a meglévő támogatások folyósítását.)

Malloch-Brown és Soros György az 1990-es évek eleje óta barátok, és a jótékonysági szervezet honlapja szerint több mint 15 éve vesz részt az OSF munkájában. A korábbi ENSZ-főtitkárhelyettes és brit diplomata újságíróként is dolgozott, és különböző pozíciókat töltött be az ENSZ-nél, a Világbanknál, az Oxfordi Egyetemen és a Yale Center for the Study of Globalizationnél.

Nowrojee korábban az Open Society kelet-afrikai alapítványának igazgatója és az ázsiai-csendes-óceáni térség regionális igazgatója volt. Ezt megelőzően a Human Rights Watch jogi tanácsadója és az Emberi Jogok Ügyvédi Bizottságának munkatársa volt.

