Megint belepiszkál az állam a befektetési alapokba, de valami félrement

Csak részben sikerült célt érnie a jogalkotónak a befektetési alapok szabályozásáról szóló új rendelettel , és bár a szakma többször is jelezte az illetékes minisztériumnak a szakmai kifogásokat, lényeges elemek maradtak ki a friss szabályozásból. A legaggasztóbbnak a részvény- és tőkevédett alapokra vonatkozó korlátozások tűnnek: egyik esetben ott írnak elő kötelező állampapír-kvótát, ahol nem indokolt, a másik esetben pedig éppen az állampapír-felhalmozás lehetőségét veszi el a jogalkotó. Az új szabályokról Vízkeleti Sándorral, a BAMOSZ elnökével beszélgettünk.

Az elmúlt hetekben újabb kormányzati tervek, majd konkrét rendelet látott napvilágot arra vonatkozóan, hogyan lehetne (ismét) megreformálni a befektetési alapok piacát. Az indoklás szerint mindez az átláthatóságot és a befektetők érdekét képviseli, de ha jobban a változások mögé nézünk, láthatjuk, hogy a befektetési alapok állampapír-tartásának további növelése a cél.

Csakhogy valami félrement: egyik esetben ott írnak elő kötelező állampapír-kvótát, ahol nem indokolt, a másik esetben pedig éppen az állampapír-felhalmozás lehetőségét veszi el a jogalkotó.

A piac széttárja a kezét, rengeteg tisztázandó kérdés maradt, miután a szakmai álláspontokat szinte semennyire nem tükrözi az új szabályozás. A változásokról és annak hatásairól Vízkeleti Sándorral, a hazai alapkezelőket tömörítő BAMOSZ elnökével beszélgettünk.

Hogyan értékeli a BAMOSZ a napokban megjelent, a befektetési alapok újrakategorizálásáról szóló rendeletet? Átmente-e bármi azokból a javaslatokból, amelyeket a szövetség fogalmazott meg a tervezet kapcsán?

Vízkeleti Sándor: A rendelet alapvetően a befektetési alapok kategorizálását próbálja pontosítani, ez viszont csak részben sikerült. A befektetési alapokba az utóbbi évben rengeteg pénz áramlott be, nagyon jó, eladható terméket tudtunk csinálni és ez a jövőben sem fog változni. Az új rendelet miatt azonban át kell majd nevezni az alapokat és bizonyos befektetési korlátoknak is meg kell felelni.

A minisztériumi kommunikáció alapján nagyobb átláthatóságot szerettek volna elérni az alapok neveiben és kategorizálásában, ugyanakkor a piac állandó változása miatt ez egy nagyon bonyolult és összetett feladat, nehéz jól csinálni. Nem véletlen, hogy szinte sehol nem láttunk a világban olyat, hogy egy kormány ilyen átfogó szabályozást hirdessen a befektetési alapokra.

Sokat egyeztettünk a minisztériummal a tervezet kapcsán, több fordulós tárgyalások is lezajlottak. Bár néhány javaslatunk beépült a rendeletbe, korántsem olyan sok, amennyit szerettünk volna és amennyi szakmai szempontból indokolt lenne, lényeges elemek maradtak ki.

Ezeket szeretnénk a továbbiakban is felvetni a minisztériumnál, mert azt gondoljuk, hogy fontosak, nem csak szakmai, hanem a befektetők érdekének szempontjából is.

Mit tartottatok volna a legfontosabbnak, amin változtatni kellett volna?

V. S.: A most megjelent rendelet szabályozza, hogy mely alapokat mely kategóriákba kell besorolni és hogyan kellene elnevezni őket, a kategóriákhoz befektetési limiteket is hozzárendeltek, amelyek között vannak olyanok, amelyek szerintünk nem feltétlenül racionálisak.

Hogy mondjak egy példát: már a tervezet kapcsán is vitattuk és a jövőben is szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy teljesen felesleges az aktívan kezelt részvényalapok esetén bármilyen állampapír-tartási minimumot előírni. A jelenlegi előírás szerint legalább 8 % állampapírt kellene a részvényalapokban tartani, eddig ilyen kvóta nem létezett. Ez azt jelenti, hogy maximum kilencvenkét százalékot lehet részvényekben tartani egy részvényalapon belül. Az állampapír-tartási minimum ráadásul likviditási célokat sem szolgál, hiszen ez a rész kötelezően tartandó, vagyis egy alap maximum a részvények eladásával tudja fedezni egy esetleges tőkekivonás miatt fellépő likviditási szükségletet.

Egy másik izgalmas kérdés, hogy az alapok elnevezésében milyen neveket tudunk használni. A rendelet azt írja, hogyha van egy alapban több mint 5 százaléknyi derivatív eszköz, akkor annak az alapnak a nevébe bele kell tenni a „származtatott” szót. Csakhogy szinte minden alaptípus esetében előfordulhat az, hogy fedezeti céllal több mint 5 százaléknyi származtatott terméket tart – elég, ha csak egy egyszerű árfolyamkockázat-kezelésre gondolunk –, úgyhogy ez alapján majdnem minden magyar alapot származtatott alapnak hívhatnánk a jövőben.

Az árfolyamkockázat-kezelés viszont alapvető része egy befektetési alap működésének, hiszen az a célunk, hogy a befektetőknek minél jobb hozamot érjünk el. Ha egy magyar kötvényalap nevébe a jövőben a „származtatott” elnevezést is bele kell tenni, ne adj Isten még azt is hozzáírnánk, hogy hosszú vagy rövid kötvény alap, a végén olyan hosszú és bonyolult elnevezést kapunk, ami nem valószínű, hogy segíteni fogja a befektetők jobb megértését, holott a szabályozás egyik céljaként épp ezt nevezték meg.

A minisztérium mögöttes szándéka érthető, de nem biztos, hogy jól sikerült ezt megvalósítani.

A jelenlegi rendelet értelmében, ha egy tőkevédett alap 100%-ban állampapírt szeretne is tartani, nem teheti meg, mert annak arányát 40%-ban maximálták. Mi értelme ennek? És miért ilyen magas a bankbetét arány?

V. S.: A rendelet szerint minimum 60 százalékot kötvényben vagy betétben kell tartaniuk a tőkevédett alapoknak, ugyanakkor ebből maximum 40 % lehet a kötvény, tehát ezzel gyakorlatilag azt mondják ki, hogy minimum 20% betétet kell tartani az alapokban. Nem nagyon érthető, mi volt a jogalkotói szándék e mögött és miért van szükség egy plusz ilyen korlát bevezetésére.

A Portfolio egyéb piaci forrásai szerint nagyon jelentős szakmai és egyben technikai probléma, hogy a jelenlegi szabályozás alapján egy tőkevédett alap nem tarthat 100%-ban állampapírt. Szakmai oldalról nem indokolt a bankbetétekre vonatkozó 20%-os előírást sem, hiszen a kockázatmentes hozam mindig egy adott ország által saját devizájában kibocsátott rövid állampapír, így alapvetően ez tudja betölteni a tőkegaranciához szükséges legfontosabb befektetési eszköz szerepét.

A már kibocsátott, zártvégű tőkevédett alapok esetében is meg kell felelni ezeknek az új szabályoknak? Ha igen, nem megy-e szembe ez a befektetési politikával, kezelési szabályzattal egy ilyen alapnál?

V. S.: Értelmezésünk szerint a korábban indított alapokra is érvényesek az új szabályok, bár izgalmas kérdés, hogy a már meglévő, már elindult zártvégű alapokat hogyan lehet ennek megfeleltetni, amikor azokat egy adott befektetési politikával hirdettek meg és nem lehet már visszaváltani őket.

Egy ilyen keretrendszerbe belepiszkálni a futamidő közepén nagyon komoly procedúrákat vonhat maga után és korántsem biztos, hogy ennek nem az ügyfél fogja a kárát látni.

Mi a helyzet a tavaly nyáron hozott, a befektetési alapokra vonatkozó vészhelyzeti rendelkezésekkel? A mostani rendelet semmissé teszi a korábbiakat?

V. S.: Egyelőre nem világos, mi lesz a sorsa a tavaly nyári vészhelyzeti rendelkezéseknek. Az akkori kormányrendeletben olyan befektetési limiteket, illetve elvárásokat határoztak meg, amelyek részben átfedésben vannak a mostani rendeletben szereplőkkel.

Ennek tisztázást is tervezzük a minisztériummal megvitatni, mivel a mostaniban nincsen benne, hogy felülbírálja a korábbi rendeletet, így jelenleg párhuzamosan kellene mind a kettőnek megfelelni.

A következő hetekben igyekszünk ezeket a kérdéseket feltenni a minisztériumnak, illetve a felügyelettel is egyeztetni, hogyan lehet technikailag lebonyolítani a változásokat, mivel ez a legtöbb alap esetében a befektetési politika és a kezelési szabályzat módosítását is maga után vonja. Ugyanígy módosítani kell majd a befektetői tájékoztatókat, nem beszélve arról, hogy egy alapnak jellemzően több sorozata is van. Mindezek a változások költség oldalról sem elhanyagolhatóak, a sok módosítás felügyeleti díjakat von maga után, amiket meg kell fizetni.

Várható, hogy a befektetési alapokat érintő újabb előírások inkább visszafelé sülnek el és sok alapkezelőt úgy dönt, megnöveli a legalább 80%-ban külföldi eszközöket tartó alapok arányát, hogy ne kelljen ezeknek az előírásoknak megfelelniük?

V. S.: Mi úgy látjuk, sokan meglépték már ezt az előző rendelet hatására is. Mindeddig nem kellett azzal foglalkoznunk, hogy hazai eszközökbe vagy külföldi eszközökbe fektető alap, megvolt az átjárás, amit az döntött el, hogy éppen melyik eszközzel lehetett a legtöbb hozamot a befektetők számára előállítani. Most viszont dedikáltan jöhetnek létre külföldi eszközökbe befektető alapok, már jöttek is létre, pont a tavaly nyári előírásokat követően.

Új kategória is megjelent a rendeletben „unikális alap” néven. Mit takar ez pontosan, mely alapokat kell majd ide sorolni?

V. S.: Vannak olyan befektetési alapok, amelyek tőkevédelmet vagy tőkegaranciát és/vagy akár hozamgaranciát ígérnek az ügyfeleknek. Ezek nyíltvégű nyilvános alapok, tehát nem a klasszikus zártvégű befektetési konstrukciók. Az alacsony kockázatot vállaló alapok, amelyek mögött bankgaranciák állnak, sokszor a garanciát adó bank betétjeit tartják. Ezekre az alapokra hozták létre az unikális kategóriát. A kötvény típusú alapcsalád nagyon széles körben definiált és korábban a fenti alapok is ennek a részét képezték. Mindeddig hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe lehetett fektetni a kötvényalapoknál, nem csak kimondottan kötvényekbe, a mostani új kategóriával viszont úgy tűnik, hogy a szabályozók le szeretnék választani ezeket a hitelviszonyt megtestesítő, de nem kötvényekbe fektető alapokat a kötvény kategóriáról.

Mennyire nehezíti meg a befektetési alapok hozamszerzési lehetőségeit az új rendelet? Mely alapok számára jelenti majd ez a legnagyobb kihívást?

V. S.: Miután Magyarországon a legnagyobb kötvénykibocsátó a magyar állam és a vállalatikötvény-szektor viszonylag kis méretű, a kötvényalapok esetében a mostani előírások véleményem szerint nem jelentenek semmilyen effektív korlátozást a befektetési stratégiákban. Valamennyivel bonyolultabbá válik a megfelelés, de ez a befektetési lehetőségeken nem változtat.

Véleményem szerint a legizgalmasabb az aktív részvényalapok kérdésköre, miután a jövőben nem lehet 100%-ban részvényeket tartani az alapokban, miközben külföldön nincs ilyen korlátozás. Tegyük hozzá, hogy a magyar lakosság sajnos nem mutat nagy érdeklődést a részvényalapok iránt, az utóbbi időszakban befolyó pénzek szinte döntő hányada a kötvény típusú alapokba, főként rövid és hosszú kötvényalapokba áramlott, egy kis rész pedig az abszolút hozamú alapokban keresett magának helyet.

A részvényalapok aránya tehát olyan kicsi a teljes befektetési alap állományon belül, hogy az új állampapír-tartási szabályok még addicionális állampapír-keresletet sem fognak jelenteni, maximum pár tízmilliárdos tételről beszélhetünk, ami inkább kerekítési hiba az ÁKK kibocsátásaihoz mérten.

