Miért jobb a bitcoin, mint az arany és az olaj?

Több mint két év telt el, mióta a bitcoin történelmi csúcson járt,

KEDDEN AZONBAN BEÁLLÍTOTTA A VILÁG LEGNAGYOBB ÉRTÉKŰ KRIPTOESZKÖZE AZ ÚJ ÁRFOLYAMCSÚCSOT.

Az előző rekordot a 2021. november 10-én beállított 69 000 dolláros érték jelentette, ezt sikerült megdöntenie az árfolyamnak. Azóta lefordulást láthatunk, most már ismét a 69 000 dolláros szint alatt jár a kriptodeviza.

Az optimista környezetben nem meglepő, hogy Robert Kiyosaki is gyakramegszólal, aki korábban azzal szerzett hírnevet, hogy sikerrel jósolta meg a 2008-as Lehmann-csődöt. A megmondóemberről lehet ugyanis tudni, hogy előszeretettel fejezi ki nemtetszését a kötvénypiaccal és a hagyományos bankredszerrel szemben, miközben a nemesfémeket és a bitcoint részesíti előnyben helyettük.

Most arról fejtette ki véleményét, hogy miért jobb a bitcoin még a nemesfémeknél is:

"Az arannyal és ezüsttel az a probléma, hogy minél magasabbra mennek az árak, annál több aranyat és ezüstöt találnak. Ugyanez a helyzet az olajjal. (...)

Ez azonban nem igaz a bitcoinra. Nem számít, hogy milyen magasra megy a bitcoin ára, mindig csak 21 millió lesz belőle. Ezért imádom a bitcoint.

