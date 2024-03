Mozgalmas első évet zárt a STRT Holding a befektetési piacon

Az elmúlt egy évben 25 befektetést, 700 vezető képzését, 13 tanfolyamot, és 1,15 milliárd forint magántőke-bevonást tudhat maga mögött a befektetőcég, amely tavaly decemberben lépett tőzsdére, idén pedig el is nyerte az év kibocsátója díjat a BÉT Xtend piacon. Idén az oktatási és befektetési tevékenységük skálázására fókuszálnak.

2023. március 8-án jelentette be Balogh Péter, hogy alapítótársaival útnak indítják a STRT Holding befektetőcéget, ahol a kezdő vállalkozásoknak tőkét, tudást, piacismeretet és értékes kapcsolati hálót biztosítanak. Kiemelt céljuk, hogy a Magyarországon és a régióban alapított startupok jóval nagyobb arányban váljanak sikeressé a globális piacon.

Régóta aktív részesei vagyunk a hazai ökoszisztémának, reálisan látjuk a kihívásokat, és valós megoldásokat tudunk kínálni a problémákra. Tőlünk nemcsak pénzt kapnak a cégek, hanem egy átfogó tudásprogramot is, aminek sokkal nagyobb szerepe lehet a sikerben, ráadásul magántőkéből gazdálkodunk, ami lehetőséget teremt egy sokkal rugalmasabb, vállalkozóbarátabb befektetői hozzáállásra

– mondta Balogh.

Langmár Péter, a cég befektetési igazgatója hozzátette: „A korábbi években jellemzően évi 2-3 befektetést végeztünk, de az új formációban, a STRT Holding Nyrt. ernyője alatt ez a szám 2023-ban 25-re nőtt, aminek köszönhetően tavaly 17 új céggel bővült a portfóliónk" - áll a cég közleményében.

A portfóliócégek közül a Munch jelentős befektetést kapott többek között két nagy nemzetközi befektetőtől, a Piton Capitaltől és az FJ Labstől, az OpenMeter pedig bekerült a világ egyik legrangosabb nemzetközi inkubátorába, a Y Combinatorbe. Az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó Roksh nemrég 5,8 millió eurós tőkét vont be, míg az autóiparnak szoftvert értékesítő Commsignia 15 millió dolláros befektetést kapott. „Büszkék vagyunk az idén 10 éves jubileumát ünneplő Logiscoolra is, akik 30 országban 200 saját iskolával vannak jelen, és eddig világszerte 210.000 gyereket tanítottak már digitális képességekre, programozásra és a mesterséges intelligencia használatára. Természetesen a sikerek mellett vannak veszteségek is, a CodeBerry és a GreenFox Academy is bezárta a kapuit” – tette hozzá Langmár.

2023 szeptemberében jelentette be a STRT Holding, hogy a tőzsdére lépést megelőzően 1,15 milliárd forintot vont be több mint 70 magánbefektetőktől, akiknek jelentős része a hazai startup ökoszisztéma kulcsfigurája – a befektetők között van Csillag Péter (Starschema), Gerő Viktor (Vatera), Egerszegi Krisztián (MiniCRM) és Jared Schrieber (Infoscout) is.

Skálázhatóság és régiós növekedés az idei cél

Az idei év egyértelmű célja a befektetési és az oktatási tevékenység skálázása, valamint a regionális növekedés.

Kevés olyan képzés van vezetőknek, amit gyakorló vezetők tartanak, legyen szó mesterséges intelligenciáról, nemzetközi piacra lépésről vagy cégépítésről. Tavaly 13 tanfolyamunkon közel 700 vezető fordult meg, de idén csak januárban már 200-an jártak nálunk

– mondta Balogh-Mázi Mária, a STRT oktatási- és marketingigazgatója.

