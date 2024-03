Új gyűjtőket céloznak meg a galériák a művészeti vásárokon

Az 1967-es Art Cologne (Köln) megalapítása óta a művészeti vásárok a kortárs művészeti piac szerves részévé váltak. 2024-ben már több mint 350 vásárt rendeznek világszerte, melyek nem csupán kereskedelmi események, mára igazi kulturális rendezvényekké is fejlődtek.

Az Artsy jelentéséhez a művészeti színteret meghatározó galériák és műkereskedők globális közösségétől gyűjtött információkat. Egyaránt kikérték a művészeti vásárokon részt vevő, illetve az azoktól tartózkodó szereplők véleményét.

Összefoglalva, a kutatás azt mutatja, hogy a művészeti vásárok továbbra is kiemelt szerepet töltenek be a művészeti világban. A megkérdezett galériások 69%-a vesz részt rajtuk, kiemelik a szerepét az új gyűjtők megtalálásában és az ismertség növelésében. A 2023-as vásárokon részt vevők 75%-a szerzett új ügyfeleket. Ezt Nagyházi Lőrinc a Nagyházi Contemporary tulajdonosa is alátámasztja: elmondása szerint arányaiban 10-ből 9 új vásárlója volt a tavalyi, idei vásárok alkalmával.

A vásárokon részt vevő galériák különböző értékesítési csatornákat vesznek igénybe a gyűjtőkkel való kapcsolatteremtéshez. A megkérdezettek 57%-a mondta, hogy az Artsy-hoz hasonló online platformokat használ, 54% pedig a művészeti vásárok által biztosított online felületeket emelte ki. Azok, akik idén több vásáron terveznek részt venni, az piacokra való terjeszkedést (45%) és az eladások növelését (37%) nevezték meg elsődleges motivációként.

A jelentés vizsgálja a vásárokon részt vevő galériák legfontosabb értékesítési módszereit; az általuk kínált műtárgyak típusait; valamint azokat a művészeti vásárokat, amelyeket a válaszadók a nemzetközi művészeti világ szempontjából a legfontosabbnak tartanak.

Az alábbiakban összefoglaljuk az Artsy jelentésének kulcsfontosságú megállapításait.

A vásárok a gyűjtőknek egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy a világ legkülönbözőbb tájairól érkező művészek alkotásait böngészhessék egy helyen. Ugyanakkor lehetővé teszik a kiállítók számára, hogy a megszokott értékesítési területeiktől eltérő környezetekben is megszólítsák a közönséget.

Nem meglepő hát, hogy a felmérésben részt vevő, művészeti vásárokon kiállító galériák közül a legtöbben (36%) az „új gyűjtők megismerését” nevezték meg a részvételük legfőbb okaként.

2022-ben a COVID-19 óvintézkedései miatt teljeskörű visszaesés volt megfigyelhető világszerte. 2023-at a némileg alkalmazkodás évének tekinthetjük, amikor a világjárvány utóhatásait egy egyenlőtlen gazdasági képhez viszonyították.

A művészeti vásárok - olyan vállalkozások, amelyek költségekkel járnak, utazást, kiterjedt szállítási és installálási logisztikát tesznek szükségessé - különösen érzékenyen reagáltak a művészeti piac e szélesebb körű változásaira. A kutatás azt mutatja, hogy a galériák ebben az összefüggésben óvatosabb megközelítést alkalmaznak a művészeti vásárokkal szemben.

A 2024-es évre tekintve a válaszadók csupán negyede (25%) nyilatkozta, hogy több művészeti vásáron fog részt venni, mint tavaly, 34%-a pedig azt mondta, hogy ugyanannyin fog megjelenni. A válaszadók 29%-a kevesebb vásárra tervez elmenni.

Az előkészítés során többek között a művek szállítása, a csapattagok utaztatása és elszállásolása, a telepítéshez szükséges anyagok beszerzése is jelentős költségekkel járhat. A válaszadók ezeket a szempontokat tekintették a legjelentősebb tényezőknek, amelyek miatt a galériák kevesebb művészeti vásáron vesznek részt, vagy teljesen kihagyják azokat.

A fenti ábra szerint a művészeti vásárokon nem részt vevő galériák többsége (56%) túl drágának tartja azokat. A vásárokon való részvételhez szükséges erőforrások szintén megnehezíthetik a részvételt - a válaszadók 19%-a a személyzet hiányára, 18%-a pedig az események túlzott időigényességére hivatkozott.

Amikor arra kérték a megkérdezetetteket, hogy válasszák ki, melyik az a két időszak egy vásár alkalmával, ami a legmagasabb forgalmat generálja, a megkérdezettek 50%-a azt válaszolta, hogy a legtöbb eladás a VIP nap után történik. Majdnem ugyanennyian (49%) mondták, hogy a legtöbb eladást a VIP napon bonyolítják le, illetve majdnem egynegyedük (24%) azt közölte, hogy műveik nagy részét a vásár vége után adják el. Talán meglepő, hogy a válaszadók mindössze 12%-a nyilatkozta azt, hogy a legtöbb eladásra a vásár kezdete előtt kerül sor, ami ellentmond az utóbbi években elterjedt feltételezésnek, miszerint a műtárgyvásárokon a legtöbb művet előre értékesítik.

Tausz Ádám, az Art and Antique művészeti vásár szervezője a 2024-es rendezvényre vonatkozóan a megnyitó napját nevezte meg a legerősebbnek az értékesítések tekintetében. Elmondása szerint az elmúlt éveket tekintve is ebben az időszakban volt a legtöbb eladás.

A felmérésből származó számos megállapítás összhangban van a művészet ágazati standardjaival. A válaszadók többsége (53%) azt mondta, hogy átlagosan 10-15%-os kedvezményt ad a műtárgyakra a művészeti vásárokon, ezt követi 18%, aki azt mondta, hogy 10%-nál kisebb kedvezményt ad, 14%, aki azt nyilatkozta, hogy 15-20% közötti kedvezményt nyújt, és csak 8%, aki nem biztosít kedvezményt.

A vásárokat tekintve a legtöbb válaszadó (75%) New Yorkot jelölte meg a nemzetközi művészeti világ legfontosabb helyszínének. A városban két különálló művészeti vásárt is szerveznek évente - Frieze New York; The Armory Show -, míg a legtöbb városnak általában csak egy van.

A 2024-es Artsy Art Fair elemzés - melyet 2024. január és február között végeztek online felmérés formájában - 377 galériás szakember és műkereskedő bevonásával készült. A résztvevők 33%-a az Egyesült Államokból, 10%-a az Egyesült Királyságból, míg a fennmaradó 57% más országokból érkezett. A válaszadók 19%-a kevesebb mint 3 éve van jelen a művészeti piacon, 48%-a 3-15 éve, 33%-a pedig több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik.

A teljes The Artsy Art Fair kutatás a következő linken keresztül érhető el.

Forrás: Artsy

Címlapkép forrása: Getty Images