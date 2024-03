Legalizálják a marihuánát Németországban - Ki profitál ebből?

Pénteken elfogadták a német döntéshozók a a kannabisz legalizálásáról szóló törvényt, április 1-et követően engedélyezni fogják a marihuána birtoklását és otthoni termesztését is. Több tőzsdei nagyvállalat számára is kifejezetten jó hír ez, valósággal szárnyalnak egyes kannabisz-részvények.

Németországban pénteken elfogadták a marihuána legalizálásáról szóló törvényt - a német törvényhozók elutasították azt a jogalkotási javaslatot, amely hat hónappal késleltette volna a törvény beiktatását. Ennek eredményeként a marihuána április 1-jén válik legálissá Németországban, azaz ettől a naptól kezdve engedélyezni fogják a marihuána birtoklását és otthoni termesztését is.

Karl Lauterbach német szövetségi egészségügyi miniszter így fogalmazott pénteken:

A kannabisz legalizálása Húsvéthétfőn érkezik!

Több tőzsdén jegyzett kannabisz-vállalat számára is bombaként robbant ez a fejlemény, a legnagyobbat talán a Tilray és a Canopy Growth profitál a német realizálásból: előbbi az éves bevételének (285 millió dollár) mintegy 45 százalékát már most is a Németországot is magában foglaló európai, közel-keleti és afrikai régióból szerzi. A Canopy Growth pedig a bevételeinek 12 százalékát Németországból termeli, ez a vállalat szintén nagyot profitálhat a legalizálásból.

A befektetők sem látják ezt másképp:

pénteken 70,1 százalékot ugrott a Canopy részvénye,

a Tilray esetében ennél valamivel visszafogottabb, "mindössze" 18,5 százalékos ralit láthattunk.

A jövőben akár újabb komoly rali is indulhat a fenti részvényeknél, amennyiben megtörténik a marihuána legalizálásának második szakasza is, azaz ha engedélyezik a kannabisz kereskedelmi termelését és kiskereskedelmi értékesítését az országban.

