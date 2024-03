Accorde: túl nagy az öröm a piacokon, még mindig jöhet egy korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban sem tört meg az idei trend a piacokon, valamint az adatok sem hoztak nagyobb változást a világképünkben, így nem változtattunk ajánlott allokációnkon. A kamatvágások átárazódtak a második félévre (leghamarabb) az Egyesült Államokban, miközben a svájci kamatcsökkentés újabb jelzés lehet az EKB-nak, hogy nem várhatnak a Fedre. Annál is inkább, hiszen a Feden inkább csökkenni látszik a nyomás a kamatvágások elkezdését illetően a folyamatosan javuló hitelkondíciók, a továbbra sem fényes inflációs kép, azonban relatíve jó növekedési várakozásokat tekintve.

Talán ennek is köszönhetően a részvénypiac tovább emelkedett, a technológiai szektor – azon belül is a félvezetők – súlya a dot-com buborékot idéző magasságokba emelkedett, illetve az általános risk-on hangulatban a volatilitás is a koronavírus előtti időket idézi, így továbbra is óvatosabban állunk az ilyennemű kitettségünk emeléséhez. Továbbra is tartunk tőle, hogy jöhet egy korrekció. Öröm az ürömben azonban, hogy a régiónk továbbra is jól teljesít, így egyre fontosabb itt is a szelektív részvénykiválasztás - ugyanígy a hazai fronton is – mivel historikus és relatív értelemben is sok helyen beszűkültek a diszkontok, jóllehet sok esetben még elég óvatosak a várakozások a közeljövőre. Kötvény fronton sem látunk nagyobb változást, a magasabb hozamszint mellett rekord alacsonyan vannak a felárak, főként az Egyesült Államokban, itt sem olyan gyakori már az ordító vételi lehetőség."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.