Apelso Capital: óvatos duhaj

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"Az alapvetően óvatos hozzáállásunk a globális részvénypiacok tekintetében nem változott az utóbbi néhány hétben. Továbbra is azt gondoljuk, hogy közép-távon lesznek jobb beszállási lehetőségek a részvénykitettség növelésére, így inkább a kivárás mellett tesszük le a voksunkat amennyiben dilemmaként felmerül a nagyobb részvénykitettség kérdése. A momentum még erős, a részvénypiacokon az árak még nem mutatnak igazán nagy volatilitásnövekedést, de számunkra a baljós előjelek nem tűntek el.

Látható, hogy a legnagyobb gazdaságok jegybankjai nem sietnek a könnyítéssel, azaz a piac várakozásaihoz képest távolabbi időpontban fognak a monetáris kondíciók „lazulni”, így a jelenleg beárazott gazdasági növekedési számok nehezebben lesznek tarthatók. Ami jó hír, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági mutatók nem jeleznek gondokat (még). Nem úgy, mint a befulladni látszó európai gazdaság esetében, ami pedig a kínai gazdasági aktivitásról is elmond közvetve egy negatív képet. Sajnos a kínai gazdaság helyzetéről a közvetlen róla szóló hírekből is kiolvasható, hogy komoly gondokkal küzd, és nem csupán az ingatlanpiaci buborék, hanem a belső kereslet tartós elmaradása is nehézségeket jelent az ottani vezetők számára.

A hazai helyzet hasonló képet mutat mint az európai, hiszen ezer szállal vagyunk hozzákötve. Látható, hogy a növekedés itthon nem úgy indult be ahogyan azt vártuk, hiszen erről mesélnek az első hónapokról szóló különféle makrogazdasági adatok, ráadásul a költségvetés helyzete is úgy áll, hogy nem fog tudni érdemben segíteni a GDP nagyobb növekedésében. A helyzet kulcsa a hazai lakosság kezében lehet, hiszen a kiskereskedelem felpörgetése segíthet valamennyit a hazai finanszírozási és a gazdasági növekedés helyzetén is. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a lakosság bizalma még nem tért vissza a komoly inflációs sokkot követően, és ezért az újra megjelenő reálbér emelkedést inkább megtakarításaik visszatöltésére használják fel. Az is egyértelmű, hogy a monetáris politika inkább óvatosabb megközelítést alkalmaz a közeljövőben, ami nem a növekedést segíti, míg a fiskális politika ezzel szemben szeretne egy lazább monetáris és fiskális környezet is látni. A hazai gazdaság számára nem a legoptimistább forgatókönyv a legvalószínűbb, hiszen sem a külpiacaink, sem az állami beruházási képesség jelenlegi helyzete, sem a vállalati hitelkereslet nem elég erős, és a lakossági fogyasztás sem pörgött fel.

Összességében elmondható, hogy a gyengébb növekedési kilátások miatt inkább a hosszabb, jó minőségű állampapírokat súlyoznánk felül, míg a részvények közül a régiós részvények kivételével inkább a kivárásra játszunk. A régiós részvények árazása még mindig vonzó, így ott a pozícióinkat tartjuk. Az alulsúlyozások miatt felszabaduló kitettségekből inkább az alternatív befektetéseket keressük."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.