Erre vártak a magyar nyugdíjra gyűjtők, itt vannak a friss hozamok

Nagyon szép hozamokkal zárták a tavalyi évet a hazai nyugdíjpénztárak, az idei első negyedév hozamai alapján úgy tűnik, hogy visszafogottabban, de folytatódik ez a trend. A legjobb teljesítményeket a kockázatvállalóbb portfóliókkal lehetett elérni, de megnéztük azt is, melyek jelenleg a legolcsóbb és legdrágább nyugdíjportfóliók a piacon.

Nem kell szégyenkezniük a pénztáraknak

Tavaly eszelős évet zártak az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak, a 2023-ashoz hasonló teljesítményeket utoljára 14 éve, 2009-ben láthattunk. A tavalyi, sok esetben 20% feletti éves hozamokat idén nehéz lesz megismételni, ezt bizonyítja, hogy az első negyedéves adatok alapján a pénztárak már jóval visszafogottabban indították az évet.

Nincs ok azért a panaszra, a nagyobb részvényhányadot tartó portfóliók negyedéves hozama már most is meggyőző. Szerepet játszik ebben a részvénypiacok első negyedéves jó teljesítménye, igaz, ezt valamennyire beárnyékolja a kötvénypiacon megindult hozamemelkedés.

Összességében az alapvetően jó piaci hangulat tükröződik a nyugdíjpénztárak idei eddigi hozamaiban is.