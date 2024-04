Kik a nyertesei az állampapír-őrület lecsengésének? Itt a válasz!

Idén látványosan alábbhagyott a prémium állampapír iránti őrület, ebből pedig nagy hasznot húztak a befektetési alapok: az első negyedévben több mint 1000 milliárd forintnyi friss megtakarítás folyt be az alapokba, ennek közel felét a még mindig slágerterméknek számító kötvényalapok zsebelték be. A legtöbb pénz az OTP, az Erste és az MBH rövid kötvényalapjába ment, csak ez a három alapkezelő március végéig több mint 100 milliárd forint megtakarítást tudott bevonzani egyenként.

2022 utolsó negyedévében kezdett el igazán beindulni a magyarok állampapír-őrülete, azon belül is elsősorban a Prémium Magyar Állampapírt keresték, amihez a meglóduló infláció nagyban hozzájárult, valamint az is, hogy az ÁKK vonzóbb kamattal kezdte el kínálni a konstrukciót. Bár a növekvő trend az állampapírpiac egészét nézve még kitart, a PMÁP iránti kereslet az utóbbi hónapokban látványosan alábbhagyott. Ennek oka elsősorban a kamatozás feltételeinek a megváltozása, tavaly november óta ugyanis a PMÁP az első kamatperiódusra fix kamatot fizet, amivel az állam el tudja kerülni a 2023-as infláció fájó hatását a kamatkifizetésekben.

Ezzel párhuzamosan érdekes folyamatok zajlanak a befektetési alapok piacán: tavaly is többször rámutattunk, milyen elképesztő összegek mentek kötvényalapokba: egy év alatt ez a kategória több mint 2000 milliárd forintnyi friss megtakarítást vonzott be, ami sosem látott rekord. A felfutó értékesítésre több tényező is hatott: a szocho bevezetését megelőző befektetői kereslet, az aktívabb értékesítési csatornák, valamint a vonzó hozamok, ami a csökkenő hozamkörnyezetnek volt köszönhető (a csökkenő hozamok pozitívan hatnak a kötvényalapok árfolyamára).

Mindez oda vezetett, hogy a befektetési alapokban kezelt vagyon tavaly év végére átlépte a 14 ezer milliárd forintot, a csak a lakosság kezében lévő befektetési jegy állomány pedig január végén a 9000 milliárdot.

A negyedéves tranzakciók is alátámasztják, hogy tavaly már csökkenésnek indult az állampapírok iránti kereslet, miközben a befektetési alapok értékesítése erős maradt:

Ez a kimagasló érdeklődés az idei év első negyedévében is jellemezte a befektetési alapokat, a BAMOSZ-on elérhető információk szerint a főbb kategóriákba az első három hónapban több mint 1000 milliárd forintnyi megtakarítás folyt be (a befektetési jegy forgalom nagyjából megfeleltethető a nettó értékesítésnek).

A kötvényalapok továbbra is dominálnak, a forintos és devizás sorozatokat is nézve csak ebbe a kategóriába több mint 460 milliárd forint áramlott be, vagyis a teljes kereslet közel 50%-a itt csapódott le.

Ha csak a forintos, lakossági sorozatokat nézzük a továbbiakban, láthatjuk, mely alapok a nyertesei a lecsengő PMÁP-őrületnek:

a legtöbb friss pénz az év első három hónapjában az OTP Optima kötvényalap A sorozatába áramlott, de az első három helyen végig rövid kötvényalapokkal találkozhatunk.

Az Optima tavaly is a legkeresettebb alap volt itthon, nem véletlen, hogy ez az egyetlen olyan sorozat, amelynek kezelt vagyona meghaladja az 1000 milliárd forintot (ennek nagy része tavaly folyt be az alapba).

A listát megnézve feltűnik a kötvényalapok dominanciája, de azért felfért tőkevédett, abszolút hozamú, vegyes és ingatlanalap is a legtöbb pénzt bevonzó sorozatok 15-ös listájára.

Fontos hangsúlyozni, hogy bár tavaly nagyon szép hozamokat értek el a kötvényalapok, az idei első negyedévben már visszafogottabb teljesítményekkel találkozhattunk, ennek okairól bővebben itt és itt írtunk.

A legnagyobb bef. jegy forgalommal rendelkező alapok az első negyedévben* Alap neve Alapkezelő Bef.pol szerinti kategória Bef.jegy forgalom (mrd ft) Kezelt vagyon (mrd ft) OTP Optima A OTP Kötvény/Rövid kötvény 180,6 1 081,5 Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Erste Kötvény/Rövid kötvény 65,3 180,4 MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény A MBH Kötvény/Rövid kötvény 57,1 130,4 Erste Nyíltvégű Bázis Erste Kötvény/Rövid kötvény 38,2 316,9 Eurizon Start Tőkevédett Eurizon Tőkevédett 30,9 355,7 Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Vegyes/Kiegyensúlyozott 28,5 124,3 K&H Aranykosár KBC AM Kötvény/Rövid kötvény 28,5 167,3 HOLD Széf Abszolút Hozamú Hold Abszolút hozamú 27,9 81,7 OTP Prémium Trend Klasszikus OTP Vegyes/Óvatos 22,6 172,4 K&H Állampapír felelős befektetés KBC AM Kötvény/Rövid kötvény 16,9 350,3 MBH Feltörekvő Piaci Kötvény MBH Kötvény/Szabad futamidejű 14,3 18,1 OTP Prémium Klasszikus OTP Vegyes/Óvatos 13,8 74,5 Raiffeisen Etalon Származtatott A Raiffeisen Abszolút hozamú 13,4 27,6 OTP Ingatlan A OTP Ingatlan/Közvetlen 13,2 520,7 OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Abszolút hozamú 12,9 65,0 Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.03.31-ig

Az alapkezelők sorrendjét nézve pedig az első negyedév alapján a legtöbb pénzt az OTP vonzotta be több mint 330 milliárd forinttal, ezt követi az MBH 137 milliárdja, majd az Erste 106 milliárdja.

