Az évtized befektetése? - Óriási növekedés előtt állhat ez a piac

Elemzők szerint India részvénypiaci kapitalizációja a következő két évtizedben akár 40-60 ezermilliárd dollárra is nőhet, amit az erős befektetői bizalom és a gazdasági növekedés hajt, miközben az ország tőzsdei teljesítménye és vállalati profitnövekedése továbbra is vonzó marad a befektetők számára - írta meg a CNBC

Egyes elemzők előrejelzései szerint az indiai részvénypiac mérete a következő két évtizedben akár 40 ezer milliárd dollárra is nőhet, a masszív növekedést az erősödő befektetői bizalom és a gazdaság dinamikus bővülése hajthatja. Sujan Hajra, az Anand Rathi Share and Stock Brokers vezető közgazdásza szerint ez a piacméret a gazdasági fejlődés mellett a stabil valutának köszönhetően is könnyedén elképzelhető. Manish Chokhani, az Enam Holdings igazgatója még optimistább, ő 60 ezer milliárd dolláros piacméretet prognosztizál.

Ez a várakozás mintegy 13-szorozást jelent a mostani szintről (13,7%-os CAGR),

ugyanis 2023-ban az indiai Nifty 50 index 20 százalékot emelkedve 4,6 ezermilliárd dolláros mérettel rendelkezett, ezzel megelőzve Hongkongot és a világ negyedik legnagyobb piacává vált.

Atul Singh, az LGT Wealth India vezérigazgatója kiemelte, hogy India GDP-növekedése pozitívan hatott a vállalati profitokra és így a tőzsdei teljesítményre is. Az ország gazdasága a statisztikai minisztérium szerint 7,2%-kal bővült a 2023-as pénzügyi évben és várhatóan további 7,6%-kal fog növekedni a következő évben. Singh szerint ezzel szemben Kína gazdasági fejlődése nem járt együtt a tőzsdei árfolyamok növekedésével; annak ellenére, hogy az ország gazdasága tavaly 5,2%-kal bővült, a vezető részvényindex (CSI) a harmadik egymást követő évben esett.

India ráadásul nagy mennyiségű új tőkebevonási lehetőségeket is kínál; 2023-ban rekordszámú tőzsdei bevezetés történt az országban - összesen 220 -, ami globálisan is kiemelkedőnek számít, mutat rá a szakértő. Az országban jelenleg több, mint 6000 tőzsdén jegyzett vállalat található.

Sunil Koul, a Goldman Sachs stratégiai tanácsadója arra ösztönzi a befektetőket, hogy a rengeteg elérhető részvény közül elsősorban a nagy kapitalizációjú részvényekre fókuszáljanak. Singh viszont hangsúlyozza: "mindenhol vannak lehetőségek", különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatások területére.

