Először megszívatták az európai befektetőket az ötletükkel, most kihátrálnának belőle a britek

A brit piacfelügyeleti hatóság javaslata szerint az alapkezelőknek lehetőséget kellene adni arra, hogy összevonják a kereskedési és elemzési díjakat. Az ügy pikantériája, hogy a MiFID 2 alatt éppen a britek kardoskodtak a mellett, hogy a két költségnemet különválasszák - írja a Financial Times

A Financial Conduct Authority (FCA) szerdán azt mondta, hogy az alapkezelőknek lehetőséget kellene kapniuk arra, hogy a befektetési banki kutatások díját a kereskedési költségeikkel együtt "összevonják", miután felülvizsgálták a vitatott gyakorlatot.

A brit felügyelet javaslata a 2008 utáni uniós pénzügyi reformcsomag, a MiFID 2 egyik fontos elemének megy neki, pont annak, amely mellett a britek kardoskodtak annyira.

Bár a szabályok célja az összeférhetetlenség visszaszorítása és a függetlenebb elemzések növelése volt, a kis- és közepes méretű részvényeket az eddiginél is kevesebben követték elemzéseikben. Miután az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, egyes politikusok a szabályok elhagyására ösztönözték az Egyesült Királyságot. Az EU tisztviselői is azon vannak, hogy visszavonják a befektetési elemzések elszámolására vonatkozó szabályaikat.

Ironikus, hogy ezt valószínűleg a Brexitet követő szabadságként fogják majd reklámozni, de mi voltunk azok, akik ezt az európaiakra erőltettük

- mondta Mike Carrodus, a Substantive Research befektetési elemzéseket végző vállalat alapítója.

A MiFID 2-es szabályok 2018-ban léptek hatályba, ennek egyik lényegi eleme volt, hogy a befektetési bankok által felszámolt kereskedési és elemzési díjakat különválasztotta. Barry Norris, az Argonaut Capital befektetési cég részvényalap-kezelője szerint a brókerkutatás minősége sokkal rosszabb most, mint korábban, ráadásul a bankok, miután csökkentették a kereskedési áraikat, most nehezen fogják tudni azokat újra felemelni, még akkor is, ha az magában foglalja az elemzéseket.

