Csonka Krisztián: A sokszínűség megmarad, de a hangsúlyt a minőségi kínálat erősítésére fektetjük

Műtárgy.com: Utoljára három éve beszélgettünk, amikor a műkereskedelem még nem lábalt ki a pandémia okozta sokkból, de már óvatos optimizmussal tekintett a jövőbe. Mennyire teljesültek a várakozásaid az azóta eltelt években?

Csonka Krisztián: Számunkra a pandémia időszakában komoly helyzeti előnyt jelentett, hogy a járvány kitörésekor már több mint másfél évtizedes tapasztalatokkal rendelkeztünk az online árverezésben, tehát nem volt szükségünk költség- és időigényes átállásra. Ezt az előnyt ki is tudtuk használni; forgalmunk a nehéz években is növekedett és, ami a jövő szempontjából legalább ilyen fontos, bővült az ügyfélkörünk is. Ennek az időszaknak érdekes és számunkra pozitív fejleménye volt, hogy sok – főként könyvekkel, papírrégiségekkel, filatéliával, numizmatikával foglalkozó – kereskedő is nálunk jelent meg beadóként. Számukra a közelmúltban lehetővé tettük, hogy az értékesítésre szánt tételeket maguk töltsék fel aukciós platformunkra. Olyan hosszútávú kapcsolatok alakultak ki, melyek a jövőben is fontos szerepet játszhatnak kínálatunk biztosításában. A vásárlási kedvet növelte a jelentős mértékű infláció érződő előszele is, ami miatt sokan gondolták úgy, hogy érdemes műtárgyba menekíteni a pénzüket. Később persze, amikor az infláció valóban súlyos mértékűvé vált, ez már kihatott az emberek anyagi helyzetére és ekkor többek között a műtárgyakon kellett kezdeni a spórolást.

A COVID alatt sokaknak a szokottnál több idejük maradt arra, hogy otthonukkal, gyűjteményükkel foglalkozzanak. Ez nálunk a kínálati és a keresleti oldalra egyaránt jó hatással volt, hiszen rengeteg helyen kerültek elő értékes, de a lakásba vagy a gyűjteménybe már nem illő, ezért eladósorba került tárgyak, másrészt nyilvánvalóbbá váltak a hiányok is a gyűjteményekben, amiket aztán a gyűjtők igyekeztek pótolni.

A járvány nagy hullámainak elmúltával az élet nem állt vissza azonnal a régi kerékvágásba, a turizmus például lassan pörgött újra fel, így aztán a családi büdzsékben még egy ideig több pénz maradt a gyűjteménygyarapításra. A fordulópontot a tavalyi első negyedév vége jelentette; innentől kezdve az eladások már negatív tendenciát mutattak, de az első negyedév olyan erős volt, hogy összességében még a tavalyi évet is az előzőt meghaladó forgalommal tudtuk zárni. Ezt a bővülést úgy értük el, hogy nem a tételek száma növekedett, hanem az átlagáruk, ami nagyon fontos üzleti mutató.

Ady Endre (1877-1919) költő, újságíró, író saját kézzel írt levele Kiss József (1843-1921) A Hét szerkesztője, költő, a Petőfi Társaság tagja részére, 1907. Forrás: Darabanth Aukciósház

Műtárgy.com: Beszéljünk egy kicsit a bélyegekről, ami számotokra a kiindulópont volt és még ma is az üzlet fontos része, miközben a hobby-bélyeggyűjtők száma drasztikusan visszaesett.

Csonka Krisztián: A bélyeggyűjtés, mint hobby valóban rendkívül sokat vesztett népszerűségéből, de befektetési területként továbbra is kínálhat vonzó alternatívát. Az értékes ritkaságoknak továbbra is van piaca és az ezekre „vadászók” körében új arcok is megjelennek. Persze itt is vannak mindig divatok; most például a vágott különlegességek és a megszállási bélyegek piacán figyelhető meg értéknövekedés. Továbbá látható egy olyan trend is, hogy a bélyegek a papírrégiségekben „utazó”, pl. történelmi érdeklődésű gyűjtők érdeklődését is felkeltik, hiszen a történelem izgalmas lenyomatát mutatják be. Filatéliai termékeket tehát nem csak ízig-vérig bélyeggyűjtők vásárolnak. Ezzel együtt más területeken dinamikusabb a fejlődés, ezért a filatélia ma már csak üzletünk mintegy 30%-át teszi ki.

Műtárgy.com: Csak néhány nap választ el minket idei, hagyományos tavaszi nagyaukciótoktól, amit a megszokottól eltérő formában bonyolítotok le.

Csonka Krisztián: Valóban, az idei aukció három felvonásban zajlik majd. Május harmadikán két élő, más szóval teremárverést tartunk, egy nappal később pedig az online aukciót zárjuk. Élőben korábban csak filatéliai anyagot árvereztünk, a képzőművészeti alkotások, műtárgyak, papírrégiségek és az egyéb kategóriákba tartozó tételek egy része most először kerül teremárverésen kalapács alá.

Ausztrália 1956. Olimpiai Bronzérem, előlapján "K. G. Luke Ltd." gyártói jelzéssel, az éremhez tartozó adományozói okirat üvegezett keretben. Forrás: Darabanth Aukciósház

Műtárgy.com: A Darabanth 20 éve úttörő volt az online árverések területén és ezt a helyzeti előnyt a pandémia időszakában jól tudta kamatoztatni; miért döntöttetek most mégis az élő aukciók szerepének erősítése mellett?

Csonka Krisztián: Ennek több oka is van. Egyrészt erősíteni szeretnénk kínálatunkat a magasabb árfekvésű kategóriákban, ahol továbbra is meghatározó az élő aukciók szerepe. Az ilyen művek beadói is gyakran előnyben részesítik azokat a házakat, ahol kincseik „élőben” mérettetnek meg. Az élő és az online aukciók együttes kínálatával jobban el is tudjuk választani egymástól a csúcs- és a középkategóriás tételeket, ami a nemzetközi gyakorlatban teljesen megszokott. Másrészt ügyfélkörünk egy része is igényli az élő árveréseket, nemcsak a tárgyakkal való „élő” találkozás miatt, hanem azért is, mert az ilyen aukciók a gyűjtők közötti kapcsolattartásnak, információcserének is fontos terepei. Harmadrészt pedig nyilvánvaló az is, hogy egy, a kalapács alá kerülő tételek rangjához méltó módon megrendezett élő árverésnek komoly presztízsértéke is van. Ez a megközelítés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ügyfeleink az online árveréseken a jövőben nem találkozhatnak komoly értéket képviselő, különleges tételekkel: egy olyan filatéliai vagy képeslap-kollekció például, amelyiknél jelentős külföldi érdeklődésre is számítunk, várhatóan továbbra is online aukciókon szerepel majd. Másfelől az élő aukciók tételeire is megmarad az online licitálás lehetősége – előzetesen éppúgy, mint az árverés alatt.

Úgy gondolom, hogy a most kalapács alá kerülő anyag minősége is indokolja az „élőben” történő megrendezést, de őszre, amikor fennállásunk 20. évfordulóját ünnepeljük, még komolyabb kínálattal készülünk.

El Kazovszkij (1948-2008): Oszlopos csendélet, 1999. Forrás: Darabanth Aukciósház

Műtárgy.com: Akkor nézzük is meg, mely tételek számíthatnak különös figyelemre a mostani aukciókon.

Csonka Krisztián: Elsőként képzőművészeti kínálatunkat emelném ki, azon belül is a kortársakat. Komoly egyedi munkákat kínálunk például Bukta Imrétől, Hencze Tamástól, El Kazovszkijtól, Klimó Károlytól, de megemlítem Maurer Dóra ritkaságszámba menő bronz kisplasztikáját is. Sokszorosított grafikákra pedig szinte valamennyi, jelenleg nagy keresletnek örvendő kortárs művésztől lehet licitálni. A szobrok sajnos egyelőre méltatlanul alulértékeltek a piacon, de bízom benne, hogy erős kínálatunk, többek között Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kerényi Jenő, Varga Imre, Haraszty István művei felkeltik a gyűjtők érdeklődését. Az árverésen külön szekcióban szerepel egy olimpiai tematikájú gyűjtemény több különleges darabja; ezek között találjuk az egész aukciósorozat legmagasabb kikiáltási árú tételeit is. Egy-egy bronzéremre, amiket magyar sportolók a melbourne-i, illetve a szöuli olimpián nyertek, egyaránt 4 millió forintról indul a licit. A papírrégiségek közül pedig kiemelném II. Ferenc császár és Apafi Mihály 1802-es, illetve 1684-es, félmillió forinton kezdő címeresleveleit, továbbá Ady Endre Kiss Józsefhez, A Hét szerkesztőjéhez írott levelét, mely 1,2 milliós induló árat kapott. Jókai Mór és Márai Sándor 50-60 ezer forintról induló rövid kézirataihoz minden bizonnyal jóval alacsonyabb áron is hozzá lehet jutni.

Kerényi Jenő (1908-1975): Golgota, 1972. Forrás: Darabanth Aukciósház

Műtárgy.com: Említetted, hogy a szobrok még alulértékeltek, azaz most még kedvező áron megszerezhetők és idővel jó befektetésnek bizonyulhatnak. Milyen további területeken látsz hasonló lehetőségeket?

Csonka Krisztián: Például a modern kerámiák piacán. Itt már komoly élénkülés tapasztalható, a legismertebb mesterek árai gyorsan emelkednek, de a másod- és harmadvonal rendkívül széles skálán mozgó, ugyancsak nívós alkotásai ma még nagyon kedvező árakon cserélnek gazdát. Nagy a mozgás a képeslapok piacán is; különösen az erdélyi és román képeslapok árai indultak emelkedésnek, de úgy látom, ennek a folyamatnak még nem vagyunk a végén. Emlékszem, három éve az órapiacon jósoltam gyors értéknövekedést, ami – csakúgy, mint a luxustermékek más kategóriáiban – be is következett, de abban már nem vagyok biztos, hogy az árak a következő években is hasonlóan gyorsan emelkednek majd.

Műtárgy.com: Az utóbbi hónapok egyik legnépszerűbb televíziós műsora a Kincsvadászok volt, aminek hamarosan folytatása is lesz. Adhat ez friss lendületet a piacnak?

Csonka Krisztián: Feltétlenül. Mi gyorsan felismertük az ebben rejlő lehetőséget; három héten keresztül naponta hirdettünk a műsorban, mert hatására várhatóan nagyon sok olyan tárgy jelenik meg a piacon, melyeknek értékesítésében gazdag tapasztalatokkal rendelkezünk.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Csonka Krisztián, a Darabanth Aukciósház vezetője. Fotó: Nagy András