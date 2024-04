Három év börtönt kért az ügyészség a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének az alapítójára

Amerikai ügyészek három év börtönt kértek a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance alapítójára és egykori vezérigazgatójára, Changpeng Zhaóra, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében - számolt be a Reuters.

Az ügyészek kedden este a Seattle-i szövetségi bíróságon adták be a kérelmet. A szövetségi irányelvek által ajánlott maximális 18 hónap kétszeresére rúgó büntetés szerintük jól tükrözné a szándékos jogsértések nagyságrendjét, és azt az üzenetet küldené, hogy "minden alkalommal a törvény betartása a helyes döntés”.

Richard Jones amerikai kerületi bíró várhatóan április 30-án ítéli el Zhaót. A 47 éves volt vezérigazgató ügyvédei próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kértek.

A kriptoszektor egykori legbefolyásosabb alakja tavaly novemberben mondott le a Binance vezetéséről, elismerve, hogy kijátszotta a banktitokról szóló törvény pénzmosás elleni követelményeit. A Binance 4,32 milliárd dolláros büntetőbüntetésbe egyezett bele.

Az ügyészek szerint a bűnözőket is befogadó, "vadnyugati" modellt alkalmazó Binance nem jelentett több mint 100 000 gyanús tranzakciót a terrorista csoportokkal, köztük a Hamásszal, az al-Kaidával és az Iraki és Szíriai Iszlám Állammal (ISIS). Azzal is vádolják Zhaót, hogy platformja támogatta a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok értékesítését is, és zsarolóprogramokból szerzett bevételt.

"Olyan üzleti döntést hozott, hogy az amerikai törvények megsértése a legjobb módja annak, hogy felhasználókat vonzzon, felépítse a cégét és megtömje a zsebét" - mondták az ügyészek.

Zhao már kifizetett egy 50 millió dolláros büntetést, jelenleg pedig 175 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábon van, továbbá beleegyezett, hogy a szövetségi irányelveken belül nem fellebbez semmilyen ítélet ellen. A Binance büntetése az ügyben 1,81 milliárd dolláros büntetőjogi bírságot és 2,51 milliárd dolláros kártérítést tartalmazott.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images