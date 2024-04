A pécsi szobrászat meghatározó alakjai mutatkoznak be Balatonfüreden

2024. május 4-én nyílik meg a szobrászokból álló pécsi Bázis alkotócsoport kiállítása a balatonfüredi Zsdrál Art Galériában. A műtárgy.com bemutatja a csoport tevékenységeit, legfőbb célkitűzéseit, illetve alapító tagjait.

„A kortárs szobrászatnak – a többi művészeti ághoz hasonlóan - aktuális problémákon kell gondolkodni. Ezeket a problémákat nem a Sissi-szobrok fogják megoldani, nem is a történelmi emlékművek, mert ezek vagy esztétizálnak, vagy hamisítanak, vagy üres selfie hátteret adnak, de mindenképpen átvernek. Mert nem kortárs ügyek. A szobrászat feladata a kortárs ügyekkel való foglalkozás.” - fogalmaz az Újművészet márciusi-áprilisi számában megjelent, Jankó Juditnak adott interjúban Pál Zoltán, akinek közbenjárásával 2001-ben megalakulhatott a Bázis.

Pál Zoltán Munkácsy-díjas pécsi szobrászművész alkotása. Forrás: Bázis Szobrász Egyesület

Az alkotó a kétezres évek elején éppen egy másik projekten dolgozott több, szintén művész munkatársával, így sikerült megszerezniük az IFOR nevű korábban katonai telephelyként működő épületet. Itt jól felszerelt környezetben fél éven keresztül zavartalanul folyhatott a munka. A telephely megtartása érdekében úgy döntöttek, hogy egyesületként folytatják tovább.

„Amit szeretnék még kihangsúlyozni, itt a kezdetektől fogva együtt dolgoznak generációk.” – szögezi le. „Nem stiláris, filozófiai, vagy szemléleti alapon társultunk, de nem is volt ilyen szándékunk. A minőségre azért mindig ügyeltünk, a szakmaiság a legfontosabb szempontunk, ez nem változott.”

A BÁZIS Szobrász Egyesület alapítói közé tartozó Miklya Gábor – aki kezdetben Pál tanítványa volt – a tavaly húsz éves Bázisra megalakulása óta kitűnő műteremként emlékszik. Elmondása szerint az egyesület a közelmúltban számos változáson esett át: többek között öt új taggal bővült a csapat, akik friss szellemiséget hoztak a társaság mindennapjaiba, ugyanúgy, mint a Zsdrál Art Galériával való együttműködés.

Miklya Gábor alkotása . Forrás: Bázis Szobrász Egyesület

A napjainkban legfiatalabb generációt képviselő Getto József és felesége Nyári Flóra (az egyik alapító Nyári Zsolt lánya) két éve csatlakozott.

„Nekünk is nagyon vonzó volt, hogy dolgozhatunk a Bázis műtermében, de a pécsi szobrász fiataloknak a Bázis tagjai a mestereik is, plusz a Bázis valahová tartozás érzését is megadja. Mellettük nőttünk fel művészként, sokan tanítottak is.” - fogalmaz Getto a már említett interjú során. „…Abban bízom, hogy az új generáció belépése kölcsönös előnyökkel jár majd, és mi is hozzá tudunk tenni ehhez a történethez egy új perspektívát, vagy új kommunikációs formát – most éppen kidolgozás alatt áll egy terv a Pécsi Egyetemmel való szorosabb kapcsolódásokról, a frissen végzett szobrászok utánkövetéséről.”

A Pál Zoltán szerint a szobrász szakma helyzete a rendszerváltást követően megnehezedett, amikor a progresszív magyar szobrászatnak, illetve a kísérletezésnek kedvező alkotótelepek a személetváltás, illetve pénzbéli források hiányában tönkrementek, megszűntek vagy leegyszerűsödtek. Napjainkban az alkotóknak sokkal nehezebb az információcsere, ahogy a megfelelő szakmai közeg megtalálása is. „…emellett egyedül nehezebb is kinyerni a támogatási rendszerből az elérhető forrásokat.”

Getto József hozzátette, hogy az egyetem elvégése után nagyon nagy veszély a lemorzsolódás és sokat segít, ha van kihez fordulni, van olyan aktív pont, ami nemcsak az egyéni alkotómunkáról szól, hanem valamiféle közösségvállalásról is.

Getto József alkotása. Forrás: Bázis Szobrász Egyesület

Az egyesület műtermében a különböző korú és indíttatású szobrászok inspiráló közegben alkothatnak. A Bázis tagjai nem csupán kollégák, de baráti közösséget is alkotnak, melyben a kölcsönös tanulás, a tapasztalatcsere és a konstruktív kritika kap kiemelt szerepet.

A Bázis tevékenysége nem korlátozódik a műterem falai közé. Rendszeresen szerveznek kiállításokat Pécsett és más városokban is, melyek lehetőséget adnak a tagok számára, hogy bemutassák alkotásaikat a nagyközönségnek. Emellett egyes tagok aktívan részt vesznek nemzetközi szimpóziumokon és művésztelepeken is, bővítve kapcsolataikat a nemzetközi szobrászközösséggel.

„Többen részesei vagyunk annak a 300-500 főből álló nemzetközi szakmai körnek, akik rendszeresen részt vesznek a világ számos pontján megrendezésre kerülő Szobrász szimpóziumokon Tajvantól – Európán át, Amerikáig. Ezeken az eseményeken több magyar résztvevő is rendszeresen megfordul.” – meséli Miklya Gábor. „A Bázis keretei és műterme, mint együttműködésre alkalmas helyszín szintén lehetővé teszi, hogy mi, akár egyesületként, aktívabbak legyünk nemzetközi szinteken is. Mindezzel együtt sajnos a szobrászat helyzete elszigetelt, ami csökkenti a motivációt.”

A 2024. május 4-én nyíló kiállításuk kiváló alkalom lesz arra, hogy megismerjük a Bázis művészeinek munkáit és betekintést nyerjünk a pécsi szobrászat pezsgő világába. Getto József egy kültéren is elhelyezhető, pécsi hagyományokra építő műalkotással fog szerepelni a tárlaton. Miklya Gábor a korábbi sorozataiból mutat majd be darabokat.

A tárlaton kiállító művészek: Fleisz Tamás, Getto József, Kincses Előd, Kiss Andor, Kotormán Norbert, Kuti László, Lukács József, Menyhárt Marcell, Miklya Gábor, Nyári Flóra, Nyári Zsolt, Orosz Klára, Palatinus Dóra, Pál Zoltán, Rezsonya Katalin, Rigó István, Sápi Márton, Sárkány Balázs, Udvari Boglárka

A kiállítás megnyitóeseménye május 4-én 18:00-kor kezdődik a balatonfüredi Zsdrál Art Galériában. Megnyitóbeszédet mond Parti Nagy Lajos költő, drámaíró.

A megnyitó után 19:30-tól Beck Zoltán - Gyereknek Bátor című szerzői estjén vehetnek részt az érdeklődők.

Források: Újművészet, Zsdrál Art Galéria

Címlapkép: A balatonfüredi Zsdrál Art Galéria belső tere

Címlapkép forrása: kultúra.hu