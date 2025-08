Hamarosan víz alá nyomhatják a forintot, de még a felszínen tartja egy titokzatos erő

Az augusztus nyugodtnak ígérkezik a devizapiacon, így kitarthat a carry trade utóbbi hónapokban látott népszerűsége, ami jó hír lehet a forint számára – olvasható az ING Bank friss elemzésében. A 2026-os parlamenti választások előtt már látszanak a fiskális fegyelem lazulásának jelei, ami figyelmeztető jel lehet a befektetők számára, de az elemzők nem várnak tömeges menekülést a forint piacáról emiatt.

Még kitarthat a carry trade

Az elmúlt hetekben többször írtunk arról, hogy a forint 2025-ös stabilitása és erősödése elsősorban a carry trade ügyleteknek köszönhető. Ezek lényege, hogy a kamatkülönbözetből profitálnak a befektetők, a 6,5%-os magyar alapkamat pedig nemzetközi összevetésben is kifejezetten magasnak számít. Ráadásul a régióban a csehek és a lengyelek is csökkentettek már idén, vagyis

az év eleje óta még javult is a forint relatív helyzete.

Ezt tükrözik az adatok is, a külföldi befektetők jelentős pozíciókat vettek fel a magyar deviza mellett, illetve elsősorban leépítették korábbi forint elleni (short) pozícióikat. Ennek köszönhetően az év eleje óta majdnem 3%-ot erősödött a forint az euróval szemben és 12%-ot a dollár ellenében. Közben az említett régiós versenytársak közül a cseh korona valamivel kisebb, 2,5%-os erősödésben van az euróval összevetve, a lengyel zloty pedig gyakorlatilag stagnál idén.

A következő hónapokkal kapcsolatban a fő kérdés az, meddig tarthat ki ez a trend. Ha a kamatkilátásokat nézzük, akkor a 6,5%-os alapkamat csökkentésére idén egyre kevesebb az esély, hiszen az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett van, vagyis ez akár kedvező is lehet a forint szempontjából. A másik tényező, hogy meddig maradnak népszerűek az alacsony kockázatú carry trade ügyletek a befektetők szemében. Ezek ugyanis általában akkor szoktak működni, amikor nagy a bizonytalanság, a nagyobb potenciális hozam helyett ilyen defenzív pozíciókat vesznek fel. Vagyis

nem csak a hazai tényezőket, hanem a nemzetközi hangulat változásait is érdemes figyelembe venni.

Éppen ezért lehet érdekes az ING Bank friss elemzése, mely épp a carry trade kilátásait vizsgálja a következő időszakban. Eszerint a piac jelenleg nyugodt augusztust áraz alacsony forgalommal és volatilitással, így egyelőre maradhat a fókusz a kamatkülönbségeken. Lassan a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok enyhülhetnek, hiszen az USA fokozatosan megállapodik a kereskedelmi partnereivel vagy egyoldalú vámokat vet ki. A híráramlás visszafogott lehet augusztusban, éppen ezért a befektetők sem valószínű, hogy hirtelen sokkal nagyobb kockázatot vállalnának, sokkal inkább kivárás jellemezheti a devizapiacot szeptemberig.

A magas kamatot persze nem érdemes önmagában pozitívumként számításba venni, hiszen az a legtöbbször nagyobb kockázatot is jelent. Éppen ezért érdemes a lehetséges kockázattal súlyozva nézni a kamatszinteket, erre vonatkozik az ING alábbi grafikonja:

Kockázattal súlyozott egyhónapos carry hozam az egyes devizák esetében (Forrás: ING Bank)

Látható, hogy az élen jelenleg a török líra áll 43%-os irányadó kamatával, illetve az egyiptomi font 24%-os alapkamattal. Azokhoz képest a magyar 6,5%-os kamatszint is eltörpül, azonban épp a kockázat miatt arányaiban nem annyival rosszabb a forinton elérhető hozam. Az is látszik az ábrán, hogy az árfolyam volatilitását kiszűrve az indiai rúpia vonzóbb befektetés, mint a brazil reál, annak ellenére is, hogy utóbbinak több mint kétszerese a kamattartalma. A forint szempontjából viszont lényeges, hogy a grafikon is alátámasztja, hogy

jelenleg a régióban a magyar deviza számít a legjobb befektetésnek a carry szempontjából.

Már látszanak a felhők a forint egén

Az ING elemzése szerint egyáltalán nem biztos, hogy a kamatkülönbözet adja a pozíciók nyereségének jelentős részét. A feltörekvő piaci devizák körét vizsgálva ugyanis látszik, hogy Kelet-Közép-Európa jelentősen felülteljesített idén, ez azonban nem elsősorban a kamatkülönbözetnek, sokkal inkább a dollár gyengülésének az eredménye.

Az elemzők szerint a mostani szint környékén, 1,13-nál rövidtávon kicsit nyugvópontra kerülhet az euró-dollár árfolyam, vagyis megtorpanhat az amerikai deviza visszakapaszkodása, ami az 1,18-as árfolyam elérése óta tart. Ez pedig azt sugallja, hogy augusztusban ismét a kelet-közép-európai devizák kerülhetnek a befektetők fókuszába.

Egyelőre a régióban sem látszik a horizonton olyan esemény, ami erről a pályáról kitérítené a piacot. Ugyanakkor az ING elemzői figyelmeztetnek arra, hogy

Magyarország esetében a befektetők aggódnak a fiskális lazulás jelei miatt a jövő évi parlamenti választások közeledtével.

Jelenleg azonban a szakemberek nem gondolják, hogy ez a kockázatérzékelés tömeges tőkekiáramlást okozna a forint piacán, valószínűbb, hogy a szereplők többsége továbbra is inkább a magas kamatot hajszolja majd. Abból a szempontból azonban mindenképp érdekes az ING megjegyzése, hogy korábban is voltak olyan hangok, melyek arra utaltak, hogy ősztől beépülhet egy magyar országkockázati felár a forint árfolyamába a választás előtti költekezést látva. A költekezés láthatóan elkezdődött, a következő fontos teszt az lehet, hogyan értékelik ezt a nagy hitelminősítők az őszi hónapokban. Október és december között még mindhárom nagy minősítő tervez egy felülvizsgálatot, ha pedig a költségvetési fegyelem lazulásának komolyabb jeleit látják, akkor az negatív lépéseket (leminősítést vagy kilátásrontást) is hozhat,

az pedig megszólaltathatja a csengőt a befektetők fejében is.

Vagyis összességében három dolgot lesz érdemes figyelembe venni a következő hónapokban, ha a forint árfolyamát próbáljuk előre jelezni:

A magyar kamatkilátásokat, melyekhez kapcsolódnak az inflációs kilátások is. Ha felsejlik a kamatcsökkentés lehetősége például a vártnál alacsonyabb infláció miatt, akkor az negatív lenne a forint szempontjából. A nemzetközi hangulatot. Az augusztus csendesnek ígérkezik, de ha utána a bizonytalanságok csökkenésével elkezdenek kockázatosabb pozíciókat felvenni a befektetők, az csökkentheti a carry trade népszerűségét, így negatív lenne a forint szempontjából. A magyar országkockázati tényezőket. A 2026-os választások előtt a befektetők kiemelten figyelhetik a költségvetési kilátásokat, ha a kormány a lazítás felé mozdul el, akkor azt a hitelminősítők negatív lépésekkel büntethetik. Ez pedig akár változatlanul magas kamatszint mellett is ronthatja a forint kilátásait.

Ahhoz nagyon szerencsétlen csillagállás kellene, hogy jelentősen gyengüljön a magyar deviza, de a kockázatokat látva nem lenne meglepő, ha a mostani 400 körüli árfolyam helyett

a 405-410-es sávban töltené az őszi hónapokat az euró jegyzése.

