Pattantak az amerikai tőzsdék a gyorsjelentések hátán

Az Európai Parlament csütörtökön levelet küldött Ausztria vezetőinek, amelyben felszólította őket, hogy az uniós szankcióknak megfelelően kötelezzék a Raiffeisen Bank Internationalt, hogy szüntesse be oroszországi tevékenységét – számolt be az ukrán The Kyiv Independent. A bankcsoport részvényárfolyama jelenleg 1,4%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén.