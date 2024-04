Erste: gyülekeznek az inflációs fellegek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetekben megjelent gazdasági adatok tovább csökkentették annak az esélyét, hogy az amerikai Federal Reserve komolyabb mértékű kamatvágásokat hajtson végre idén. A piaci árazások már csak egy 25 bázispontos csökkentést valószínűsítenek az év vége felé, míg az év elején még csaknem 170 bázispontnyi vágás volt beárazva. Ha így megy tovább, hamarosan szélesebb körben is megjelenhetnek a kamatemelési várakozások.

Az amerikai személyi fogyasztási kiadások deflátora a volatilis komponensek (élelmiszer, energia) kiszűrése után évesítve 3,7 százalékra gyorsult az első negyedévben, holott 2023 utolsó negyedévében még csak 2 százalék környékén járt (alátámasztva az akkori merész kamatcsökkentési várakozásokat). Ugyan a termékek ára továbbra is kedvezően alakul (lassuló ütemben nő), a szolgáltatásoknál 5 százalék fölé gyorsult. Ami nem is meglepő a vártnál élénkebb gazdasági növekedés és a feszes munkaerőpiac fényében. Igaz, az első negyedéves amerikai GDP-re vonatkozó első becslés 1,6 százalékra lassulást mutatott (éves szinten). Azonban a növekedési ütemek 2023 második felében különösen magasak voltak, a készletváltozások és nettó export nélkül számított GDP továbbra is erős, 2,8 százalékos növekedést mutat, a magánfogyasztás pedig 2,5 százalékos bővülésével továbbra is a növekedés fő hajtóereje maradt. A második negyedévről még kevés adat áll rendelkezésre, de az Atlanta Fed modellbecslése (nowcast) a második negyedévre jelenleg igen magas, 3,9 százalékos növekedést jelez.

A Fed vezetőinek így nem sok meggyőző érve lehet a kamatok csökkentésére, és ennek nyilvánvalóan globális következményei is lehetnek. Egyfelől az irányadó kamatláb változatlanul hagyása a pénzügyi kondíciók szigorodását okozza. Másrészt a gazdasági növekedés reagálhat váratlan lassulással a potenciálisan hosszabb ideig fennmaradó magas kamatszintekre. A magas kamatoktól az amerikai dollár is komoly támaszt kap, ami megnehezíti más központi bankok számára, hogy csökkentsék a saját kamataikat. Az Európai Központi Bank például viszonylag egyértelművé tette, hogy júniusban kamatvágás jön, de az azt követő további csökkentések nem csak az inflációs trendtől függnek majd, hanem közvetve a Fed kamatpolitikájától is. Az euró jelentős gyengülése ugyanis az eurózóna inflációját táplálná. Példának fel lehetne hozni az indonéz jegybankot is, amely nemrég kamatemelést jelentett be a rúpia védelme érdekében. Kérdés, a japán jegybankot mennyire fogja zavarni a jen mélyrepülése, amit a tradicionális értékelési modellek (vásárlóerő-paritás, reáleffektív árfolyam) amúgy kevéssé támasztanak alá.

A magasan maradó kamatok és az ezzel összefüggésben előbb-utóbb újra felbukkanó recessziós kockázatok középtávon nem igazán kedveznek a részvénypiacoknak. A portfóliókban egyelőre kitartunk a viszonylag óvatos, semlegesnek minősíthető részvénysúlyozás mellett, de a következő lépés jó eséllyel inkább a csökkentés lesz, mintsem az emelés. A kötvénypiacokon – kihasználva a hazai állampapírpiacon lezajlott jelentősebb hozamemelkedést – mérsékelten növeltük a magyar kitettséget, illetve az amerikai államkötvényekből az európai high-yield irányába csoportosítottunk át. Utóbbi eszközosztály ugyan – a többi kockázatosabb kötvénypiachoz hasonlóan – historikusan szűk hozamfelárakat mutat most, de az all-in hozamok vonzóak, az európai inflációs kilátások relatíve kedvezőbbek, a kamatcsökkentések esélye nagyobb. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.