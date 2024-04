OTP: kockázatkerülő üzemmódba váltottak a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Áprilisban a piaci szempontból kedvezőtlen hírek domináltak, aminek hatására összességében negatív teljesítményt tudhatnak maguk mögött a fejlett részvény- és kötvénypiacok. A geopolitikai feszültségek újbóli fellángolása, a kommunikációján szigorító Fed és a hozamemelkedés hatására kockázatkerülő üzemmódba váltottak a befektetők. A csúcsokról 4-6%-ot korrigáltak a fejlett tőzsdeindexek, majd a kockázatok rövidtávú enyhülésével ennek felét vissza is hozták.

Az infláció csökkenése elakadt az USA-ban, emellé pedig a vártnál állóképesebb gazdaság és munkaerőpiac párosul. Mindezek egyelőre nem késztetik a Fed döntéshozóit a monetáris kondíciók lazítására, a piac által idénre várt kamatvágások is tovább csökkentek, jelenleg már csak 1 vágást áraznak a határidős piacon az év eleji 6-7-hez képest. Habár nem kizárt, hogy a szigorú jegybank és magas kamatkörnyezet ellenére erős tudjon maradni a részvénypiac (többek közt a gazdasági növekedés és erős vállalati eredményesség támogatja ezt), véleményünk szerint inkább a lefelé mutató kockázatok dominálnak.

Itthon a kamatdöntés nem okozott meglepetést: 50 bázispontra csökkent a kamatvágás lépésköze, így 7.75% a jelenlegi irányadó ráta. A hazai döntéshozók is szigorúbb hangnemre váltottak, melyre a nemzetközi kockázatok növekedésén túl a hazai inflációs trend kilátásai miatt is szükség volt. A nyár elejére várt 6,5-7% körüli alapkamat továbbra is konszenzus, az év második fele azonban már nagyon képlékeny. Egyrészt az infláció várható alakulása (kis növekedést vagy stagnálást várunk) és a szigorúbb Fed miatt szűkül a jegybank mozgástere, hacsak nem engedi el a forintot, amit az árfolyam szerepét hangsúlyozó kommunikáció miatt (egyelőre?) nem tartunk valószínűnek. Másrészt az európai infláció és növekedési kép mellett az EKB az amerikai „társával” szemben hamarabb kezdhet kamatvágásba, ami a forint mellett a kötvényárakat is támaszthatja.

A nemzetközi piac negatív hangulata a magyar kötvénypiacra is begyűrűzött, az egész hozamgörbe 30-50 bázisponttal feljebb kúszott. Jelenleg az 5 és 10 éves állampapírokat preferáljuk a hazai görbén, így ezekben növeltük a pozíciónkat 7% feletti hozamszinteken."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.