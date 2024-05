Közzétette gyorsjelentését a Mol: mutatjuk a legfontosabb számokat!

Közzétette legfrissebb, első negyedéves gyorsjelentését a Mol: a számok tükrében az mondható el, hogy

AZ ELEMZŐI VÁRAKOZÁSOKAT némileg alulteljesítette, de így is kimondottan ERŐS NEGYEDÉVET ZÁRT A MOL.

A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:

Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 718,4 millió dollár, szemben a 739 millió dolláros elemzői várakozással (tehát -2,8%). Attól függ persze, hogy honnan nézzük a dolgokat: ez a szám ugyanis jelentős visszaesés a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, a hosszú távú teljesítményt tekintve azonban az mondható el, hogy A KONSZOLIDÁLÓDÓ ENERGIAÁRAK MELLETT AZ ÁTLAGOSNÁL ERŐSEBB NEGYEDÉVET ZÁRT A MOL.

Upstream tisztított EBITDA : 262 millió dollár, ami 1,7 százalékkal alacsonyabb az elemzői várakozásnál (266,7 millió dollárra számítottak a szakértők). Bár az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 0,7 százalékkal magasabb, a negyedik negyedéves számoknál azonban 28 százalékkal alacsonyabban alakult az üzletág teljesítménye.

: 262 millió dollár, ami 1,7 százalékkal alacsonyabb az elemzői várakozásnál (266,7 millió dollárra számítottak a szakértők). Bár az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 0,7 százalékkal magasabb, a negyedik negyedéves számoknál azonban 28 százalékkal alacsonyabban alakult az üzletág teljesítménye. Downstream tisztított EBITDA : 292,5 millió dollár, szemben a 319,9 millió dolláros elemzői várakozással (tehát -8,6%). A friss érték a bázisidőszakhoz képest 2,3 százalékkal alacsonyabb, a negyedik negyedéves eredménytől pedig 35,9 százalékkal elmaradt - így is A DOWNSTREAM VOLT A MOL LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.

: 292,5 millió dollár, szemben a 319,9 millió dolláros elemzői várakozással (tehát -8,6%). A friss érték a bázisidőszakhoz képest 2,3 százalékkal alacsonyabb, a negyedik negyedéves eredménytől pedig 35,9 százalékkal elmaradt - így is Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA : 143,5 millió dollár, ami 20,4 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (166,1 millió dollár). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 13,4 százalékkal magasabb, a negyedik negyedéves rekord számoknál azonban 0,2 százalékkal alacsonyabban alakult az üzletág teljesítménye.

: 143,5 millió dollár, ami 20,4 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (166,1 millió dollár). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 13,4 százalékkal magasabb, a negyedik negyedéves rekord számoknál azonban 0,2 százalékkal alacsonyabban alakult az üzletág teljesítménye. Gáz szegmens tisztított EBITDA: 79,4 millió dollár, szemben a 69,5 millió dolláros elemzői várakozással (tehát +14,2%). A friss érték a bázisidőszakhoz képest 0,3 százalékkal magasabb, a negyedik negyedéves eredményt pedig 52 százalékkal múlta felül.

A Molnak a pénzügyi sorokon kedvezőtlenül hatott, hogy a cég ebben a negyedévben számolta el a teljes, 2024-es, 1 százalékos árbevétel alapú különadót, amit a magyar kormány a 2022-es árbevétel után vetett ki,

ez összesen mintegy 114 millió dollárt jelentett.

Ugyancsak rontotta a nyereségességet, hogy az előző negyedévtől eltérően jelentős devizaveszteséget számolt el a társaság, e tekintetben 43 millió dolláros volt a veszteség, olvasható a befektetői prezentációban. Összességében 265 millió dolláros lett a profit (várakozásokhoz képest -16%), ami az egy évvel ezelőtti értéknél 42 százalékkal alacsonyabb, az előző negyedév eredményét pedig 11 százalékkal múlta alul.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató többek között a következőket fűzte a gyorsjelentéshez:

"Miközben megbirkóztunk a külső környezet kihívásaival, stabil eredményeket tudtunk felmutatni. Stabilitásunk kulcsfontosságú Közép-Európa ellátásbiztonságának megerősítéséhez és olyan stratégiai beruházások megvalósításához, mint a hamarosan átadásra kerülő 1,3 milliárd eurós poliol komplexum Tiszaújvárosban.

Márciusban ambiciózus beruházási menetrenddel frissítettük stratégiánkat, mellyel nemcsak vállalatcsoportunk, de a közép-európai ipar versenyképességét is tudjuk növelni. Annak ellenére, hogy a teljesítményünket rendkívüli kormányzati elvonások is nehezítették, továbbra is elkötelezettek vagyunk az energiaátmenet folytatása és az energetikai szuverenitásunk további növelése mellett."

Címlapkép forrása: (c) Fotógyár

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ