Felfedték a milliomosmágneseket: ezek a világ leggazdagabb városai

Portfolio 2024. május 12. 10:30

Vannak a világon olyan városok, amelyekben rengeteg dollármilliomos él: New Yorkban például minden 24. lakos dollármilliomosnak számít, de az egy főre jutó vagyonban még mindig Monaco vezet. Vannak olyan várások is a világon, ahol gombamód nőnek ki a milliomosok, és egy friss jelentés arra is rávilágít, melyek a legdrágább városok a világon.