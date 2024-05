Nesze neked, ötéves szuperállampapír: tízmilliárdokat buktak a magyarok az értelmetlenné vált befektetésen

Fordulóponthoz közelít a lakossági állampapírok piaca: júniusban lejárnak az első, 2019 júniusában induló Magyar Állampapír Pluszok. A számok azt mutatják, hogy bizony vannak még lelkes MÁP Plusz-hívők, az összes jegyzés közel 11%-át tartják a mai napig a magyarok, annak ellenére, hogy az időközben elszálló infláció miatt nem érte meg: jóval több pénzt lehetett volna zsebre tenni a prémium állampapírral az utóbbi 5 évben, és az idő közbeni MÁP Plusz-PMÁP-csere is kifizetődőbb stratégia lett volna. Mutatjuk, mennyit buktak, akik kitartottak, és mennyit nyertek az élelmesek.

Mi lett a 2019-ben vett szuperállampapírokkal?

A hajdani szuperállampapír 5 éve, 2019 júniusában indult, az akkori kamatkörnyezetben a papír által ígért lépcsős, éves átlagban 4,95%-os hozam sok megtakarítást bevonzott, miután többek között a prémium állampapír kamata is elmaradt a MÁP Pluszétól.

A konstrukció állománya 2021 decemberében volt a csúcsán közel 5950 milliárd forinttal (a postai MÁP Plusz nélkül), majd az infláció – és ezzel együtt a PMÁP-kamatok – emelkedésével párhuzamosan egyre több pénz távozott belőle, annak ellenére, hogy a MÁP Plusz előnyei a lejárat végén erősödtek fel, de megjelentek a nála egyértelműen jobb ajánlatok.

A PMÁP állománya először 2022 szeptemberében haladta meg a MÁP Pluszét, mostanra pedig a MÁP+ állománya 745 milliárdra apadt, vagyis a többség átváltott.

Ez is mutatja, hogy a MÁP Plusz egy olyan kamatkörnyezetre kitalált állampapír volt, amit az élet a futamidő közben élesen átírt:

Mennyit tartottak meg a legkitartóbb MÁP Plusz-hívők?

Ahogyan arról már korábban is írtunk, nem tekinthető éppen racionális döntésnek, hogy még mindig vannak olyan befektetők a piacon, akik MÁP Pluszt tartanak. Márpedig az ÁKK április végi számai alapján mintegy 745 milliárdot tesz ki ez az összeg.

2019 júniusa és 2024 áprilisa között összesen 6965 milliárd forintnyi MÁP Pluszt jegyeztek le a magyarok, ha ezt összehasonlítjuk a jelenlegi állománnyal, akkor azt kapjuk, hogy

az összes jegyzés közel 11%-át tartják a mai napig a magyarok.

A legkitartóbb MÁP Plusz-fanatikusoknak azok bizonyultak, akik az indulás hónapjában jegyezték le a papírokat.

A lejárati összegeket nézve a 2019 júniusában vásárolt MÁP Pluszokból most júniusban közel 92 milliárd forint fog lejárni, azaz az akkori jegyzések mintegy 9%-át máig megtartotta a befektetők egy része. Az alábbi ábráról az is leolvasható, hogy a hajdani szuperállampapírba az elején beszálló befektetők maradtak a leghűségesebbek, az idő előrehaladtával a MÁP Plusz-lejáratok összege már jelentősen csökken, vagyis időközben sokan kiszálltak a papírból. Tegyük hozzá, nagyon észszerűen.

Meddig volt jobb befektetés a MÁP Plusz a PMÁP-nál?

A legkitartóbb MÁP Pluszosok döntése egészen 2022 januárjáig volt racionálisan indokolható,

onnantól kezdve viszont a PMÁP elkezdett jobb kamatokat kínálni. Ahogy fentebb is írtuk, a PMÁP állománya először 2022 szeptemberében haladta meg a MÁP Pluszét, azonban az alábbi PMÁP-hozamokat elnézve ennél jóval hamarabb, már 2022 januárjában érdemes lett volna a befektetőknek MÁP Pluszról PMÁP-ra váltani.

Mindezt persze a kamatvárakozások alapján érdemes megítélni, hiszen míg a MÁP Plusz egy előre meghatározott és előre tudható lépcsős, fix kamatozást nyújt, addig a PMÁP az előre nehezen kiszámítható inflációt követte. Így aztán lehettek olyan befektetők, akik a kormány gazdaságpolitikai kommunikációjában is bízva nagyon gyorsan lecsengő inflációt vártak, megindokolva maguknak a MÁP Pluszban maradást.

Azt viszont semmi nem indokolja, hogy a lejárat utolsó egy évében is benne maradtak a papírban, amikor már a PMÁP kamatozása is teljesen ismert volt, a FIXMÁP-ról és más fix kamatozású papírok kamatáról nem is beszélve.

Mennyit buktak a PMÁP-hoz képest, akik benne maradtak?

Most júniusban közel 92 milliárdnyi MÁP Plusz fog lejárni, azaz ez az a pénz, amit indulása óta tartanak benne a legkitartóbbak. Ha megnézzük, hogy ez a 92 milliárd forint az elmúlt 5 évben mennyit hozott a MÁP Pluszban és mennyit hozott volna a MÁP Plusz indulásakor elérhető 5 éves prémium állampapírban (2024/I), az alábbi számokat kapjuk:

(Kamatos kamattal számoltunk, illetve a végeredményt 2024 februárjánál húztuk meg, akkor járt le ugyanis a 2024/I.)

A számításaink alapján egészen 2022-ig nagyjából fej-fej mellett haladt a két konstrukció, de az infláció, és ezzel a PMÁP-kamatok megugrásával 2023-tól már a prémium állampapír vette át a vezetést, 2024 februárjára pedig tovább növelte előnyét.

Összességében tehát a 2019 júniusában befektetett 92 milliárd forinthoz a MÁP Plusz szűk 5 év alatt valamivel több mint 25% kamatot tudott hozzácsapni, míg ugyanezen időtávon a PMÁP több mint 41%-ot.

(A teljes 5 éves időtávra a MÁP Plusz 27,3%-os hozamot kínált.)

A fentieket a 92 milliárdos első havi jegyzésekre kiszámolva tehát az alábbi összegeket kapjuk:

Persze 2019 júniusában még nem sokan láthatták, hogy a PMÁP-kamatok ennyire elszállnak, így megnéztünk egy olyan eshetőséget is, hogy akik észnél voltak, és 2022 januárjában (amikor először mentek a PMÁP-kamatok a MÁP Plusz-kamatok fölé) átváltották a MÁP Pluszban tartott megtakarításaikat az éppen elérhető prémium állampapírba (legyen ez most a 2027/I), akkor mennyi pénzt tudtak zsebre tenni ahhoz képest, mintha végig MÁP Pluszban maradtak volna.

(Ennél az esetnél kalkulálunk a MÁP Plusz idő közbeni visszaváltás díjával, illetve azzal is, hogy 2024 júniusában a befektetők kiszállnak a PMÁP-ból is).

Ebben az esetben is láthatóan megérte időközben PMÁP-ra cserélni a MÁP Pluszt, még a visszaváltási díj ellenére is nagyobb kamatot lehetett elérni a cserével. Összehasonlításképp:

ha végig MÁP Pluszban maradt volna ez a 92 milliárd forint, akkor 2022 januárja és 2024 júniusa között mintegy 14% kamatot fialt volna, míg a PMÁP-ra váltás 2022 elején ugyanerre az időszakra közel 29% kamatot jelentett.

Jön az új MÁP Plusz, de miben lesz ez más?

Többször, legutóbb épp a Portfolio Investment Day rendezvényén került szóba, hogy nyártól változások jönnek a lakossági állampapíroknál, pont a MÁP Plusz kapcsán. Az eddig ismert információk szerint:

Mivel ez egy visszaváltható (likvid) termék, és lényegében a bankbetéttel fog versenyezni, ezért várhatóan kisebb kamatot fizet majd, mint a hároméves lejáratú FixMÁP , de versenyképes marad az intézményi papírokkal szemben is. A pontos kamatozását még nem tudni, de azt igen, hogy a lépcsős kamatozásban nem lesz változás .

, de versenyképes marad az intézményi papírokkal szemben is. A pontos kamatozását még nem tudni, de azt igen, hogy . A kamatfordulókor továbbra is 100%-on lesz visszaváltható a MÁP+, viszont nem lesz féléves kamatfizetés, csak éves, azaz összesen 5 kamatfizetés lesz. A kincstári árjegyzés sem változik (99,5%-on marad).

a MÁP+, viszont csak éves, azaz összesen 5 kamatfizetés lesz. A kincstári árjegyzés sem változik (99,5%-on marad). A jövőben nem hetente, hanem havonta lesz új sorozat és felhalmozott kamattal lesz értékesítve a termék.

és felhalmozott kamattal lesz értékesítve a termék. A MÁP Plusz esetében is lesz személyenkénti értékesítési korlát , és alacsonyabb lesz, mint a PMÁP-nál lévő.

, és alacsonyabb lesz, mint a PMÁP-nál lévő. Fontos, hogy a MÁP Plusz megújításával párhuzamosan az 1MÁP-ot kivezetik a piacról.

A MÁP Plusznál bekövetkező változásokon túl is érdekes időszaknak nézünk elébe a lakossági állampapíroknál, 2025 elején jön az újabb nagy PMÁP-kamatfizetés, ezzel párhuzamosan pedig mintegy 5000 milliárdnyi prémium állampapír árazódik át az idei inflációra, vagyis várhatóan jóval alacsonyabb kamatra. Kérdés, hogy a kifizetett kamatok után hogyan döntenek majd a befektetők: Maradnak a PMÁP-ban, egy jobb kamatot kínáló állampapírba szállnak át vagy egyéb megtakarítási termékeket keresnek a piacon.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ