Több állampapírt vetetne a lakossággal Európa legnagyobb tőzsdéje

Az Euronext, amely Európa vezető tőzsdéje, kiemelt figyelmet fordít az államkötvénypiacok fejlesztésére. Stéphane Boujnah, a vállalat vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke szerint a cél az, hogy több lakossági befektetőt vonzzanak a platformra. Boujnah szerint Európa-szerte növekszik a lakossági érdeklődés az államkötvények iránt, ezt az érdeklődést pedig be lehetne csatornázni a tőzsdére is, megfelelő állampapír-paletta biztosításával.

Az elmúlt évek során jelentős mértékben megnövekedett a lakossági befektetőknek szánt kötvények értékesítése az euroövezetben, az utóbbi időszakban Olaszország és Belgium is kiemelkedik az aktív kötvénykibocsátásban, de az osztrákok is beálltak már a sorba, ahogyan arról tegnapi cikkünkben is írtunk:

Boujnah a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) brüsszeli konferenciáján beszélt arról is, hogy az Euronext hogyan kívánja alkalmazni azokat a módszereket és eszközöket a kötvénykereskedésben, amelyekkel korábban sikeresen növelték a részvények lakossági részesedését. Az Euronext nem csak tőzsdei üzemeltetőként működik, hanem kezeli az MTS-t is, ami egy fontos platform az európai kötvénypiaci kereskedés számára. A vállalat vezérigazgatója szerint a cél, hogy fejlesszék és bővítsék az MTS államkötvény-üzletágát.

