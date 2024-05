Feltámadt a prémium állampapír, de lehet, hogy csak szimulál

Portfolio 2024. május 27. 16:43

Bár továbbra is alacsony kereslet jellemzi a lakossági állampapírok vásárlását, a múlt héten valamelyest javultak a számok, és összesen már közel 49 milliárd forintos bruttó értékesítésről számolt be az ÁKK. Az utóbbi hetek gyenge számai után a PMÁP-kereslete is erőre kapott, de továbbra is a Fix Magyar Állampapírból fogyott a legtöbb.