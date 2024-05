Bréking: giga felvásárlásra készül a T-Mobile!

A T-Mobile kedden bejelentette , hogy egy 4,4 milliárd dolláros üzlet keretében meg kívánja vásárolni a U.S. Cellular nagy részét, beleértve az üzleteket és a vezeték nélküli szolgáltató spektrumának egy részét is.

Az üzletet készpénzben és hitellel tervezik lebonyolítani, utóbbit legfeljebb 2 milliárd dollár mértékben.

A U.S. Cellular jegyzése több mint 8 százalékot ugrott

a kereskedés előtti adatok alapján, a pirossal jelzett szinten nyithat a részvény - a T-Mobile részvényei egyelőre stagnáltak.

A T-Mobile közölte, hogy a U.S. Cellular vezeték nélküli spektrumát fogja használni a nem-városi területek lefedettségének javítására, miközben az U.S. Cellular ügyfeleinek is jobb összeköttetést kínál az Egyesült Államokban. A vállalat közölte, hogy lehetővé teszi a U.S. Cellular ügyfelei számára, hogy megtartsák jelenlegi díjcsomagjukat, vagy T-Mobile díjcsomagra váltsanak.

A U.S. Cellular továbbra is tulajdonában marad a vezeték nélküli spektrum és a tornyok egy része, és további legalább 2100 tornyot bérel a T-Mobile számára.

A vállalatok arra számítanak, hogy az üzletet 2025 közepén zárják le.

Nem ez lesz egyébként a T-Mobile legnagyobb kaliberű üzlete az elmúlt éveket tekintve, 2020-ban például mintegy 26 milliárd dolláros ügylet keretein belül egyesült a cég a Sprinttel.

