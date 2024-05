Equilor Alapkezelő: Sell in May, and go away? Inkább ne

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"”Sell in May, and go away” – szól a kereskedői bölcsesség, ami a gondtalan pihenéshez jó tanács lehet, és a hónapról-hónapra rekordokat döntő részvénypiacokon remek indok lehet a nyereség-realizációra, viszont továbbra sem látszik, mi tudná megtörni az év eleje óta uralkodó piaci optimizmust.

A jegybanktól nagy meglepetésre nem számítunk a közeljövőben: az Európai Központi Bank június eleji kamatvágása mind a piac, mind a jegybankári nyilatkozatok alapján szinte biztosra vehető, a Fed pedig az USA gazdasági ereje, és a legerőteljesebben a szolgáltatásoknál jelentkező inflációs nyomás miatt előreláthatólag még jó ideig kivár. A Magyar Nemzeti Bank májusi kamatdöntő ülésén ismét 50 bázisponttal, 7,25 százalékra vágta az irányadó rátát; a következő alkalommal viszont már az EKB-hoz hasonlóan 25 bázispontos csökkentésre számítunk - amivel a hazai eszközök változatlanul attraktívak maradhatnak.

Az április végi várakozásaink szerint alakult az elmúlt hónap: a fejlett piaci részvények a jegybankok monetáris lazítással kapcsolatos óvatossága ellenére újult lendületet kaptak, amit az összességében erős vállalati gyorsjelentések segítettek. A magyar állampapírok erősödni tudtak, miközben a nyugat-európai és amerikai állampapírok többnyire csak a hó eleji szintek közelében járnak.

Fundamentális piaci változásra nem számítva az eszközosztályok közti allokáción ezúttal egyáltalán nem változtatunk. A részvényeken belül a hazai részvények felől a régiós részvények irányába súlyozunk át, a hazai különadók esetleges kiterjesztésének kockázata miatt. Az alternatív befektetéseknél az elmúlt hónapokban jelentős emelkedésen túlesett nyersanyagpiacok felől, valamint az abszolút hozamú befektetések felől az ingatlanbefektetések felé fordulunk; kifejezetten a lakóingatlan-fejlesztésekben látunk fantáziát a korábbiaknál kedvezőbb finanszírozási kondíciók, és a kedvező keresleti-kínálati viszonyok miatt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

