Eurizon: két dolog is történt, ami pozitív a részvénypiacokra nézve

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A tavaly november óta uralkodó soft landing várakozást áprilisban hirtelen felváltó no landing forgatókönyv, illetve ennek nyomán a Fed idei kamatcsökkentésének kiárazása, és így a múlt havi piaci lejtmenet után májusban visszatértek a piacok a régi kerékvágásba, a soft landing forgatókönyvhöz. A Fed májusi kamatdöntő ülése utáni galamb (dovish) elnöki komment, az USA infláció áprilisi csökkenése az év első három hónapjának csalódása után, illetve a feszes munkaerőpiac enyhülésének a jelei újra „visszaárazták” a Fed idei kamatcsökkentését. A kamatvágás nagysága és kezdete ugyan már egy óvatosabb monetáris megközelítést áraz, de úgy tűnik, ez is elég már a jó hangulat visszatéréséhez.

Májusban így két olyan új elem is felszínre került, ami meghatározza a várakozásainkat. Egyrészt a no landing és soft landing várakozásokat meghatározó mögöttes makrogazdasági folyamatok egyre kevesebb esélyt adnak a recessziós forgatókönyveknek, másrészt a piac pozitív hangulatához már az is elégnek tűnik, ha idén elkezdődik a Fed monetáris lazítása kamatoldalon (a QT (quantitative tightening, vagyis mennyiségi szigorítás irányából ez már elindult). Ez mindenképpen egy részvénypozitív felállás a recesszió esetleges elkerülésével közép- és hosszú távon, de a lazítás megkezdésével már rövid távon is.

Az első negyedéves jelentési szezon is erősíti ezt a makróképet a fejlett piacokon, ahol többségében várakozások feletti eredmények születtek. Nem bicsaklott meg az AI sztori sem, az egyik emblematikus képviselője, az Nvidia eredményszámai is újból meghaladták a várakozásokat. Ezt a pozitív eredményoldali jelenséget látjuk az európai piacokon is, ráadásul a történelmi szintekhez képest kedvezőbb árazással. A fejlődő térséget továbbra is jelentősen meghatározó Kína helyzete mind politikailag, mind gazdaságilag jelentős kockázatot jelent, aminek így az alul súlyozása a fejlődő indexeken belül tovább növelheti (mert ez már folyamatban van) például a régiós részvénypiac súlyát. Összességében tehát a fejlett piaci és régiós részvényeket felülsúlyozzuk a kamattermékekkel szemben.

A nyersanyagpiaci termékeken belül a zöld átálláshoz szükséges nyersanyagok – mint a réz vagy az alumínium – további emelkedésére számítunk, más indokok miatt az arany árfolyamát is magasabbra várjuk. Az energiahordozóknál nem várunk nagy elmozdulást, így összességében az egész eszközosztálytól árfolyamemelkedést várunk, emiatt felülsúlyozzuk a kamattermékekkel szemben.

Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. marketingközleménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

