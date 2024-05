Gránit: van még további potenciál az AI-raliban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Májusban az áprilisi korrekciójuk után emelkedtek a részvénypiacok. Az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcsra ment. Bár az elmúlt időszakokban kiárazódtak az amerikai kamatvágások és jelenleg már csak 1 kamatvágást áraz biztosan, egy újabb kamatcsökkentésnek pedig 50% esélyt ad a piac, azonban a gazdaság továbbra is erősnek tűnik, illetve az NVDIA első negyedéves gyorsjelentése is a piaci várakozások felett alakult, így úgy tűnik, hogy az AI-raliban is van még további potenciál. Az infláció tekintetében nem látunk érdemi csökkenést, további 0,2-0,3%-os adatok jönnek ki hó/hó alapon, ami önmagában nem lesz elég a kamatvágási ciklus megkezdéséhez. Ilyen környezetben pedig a kötvénypiacok rosszul, a reáleszközök viszont jól teljesíthetnek. Az erős konjunktúra mellett szól továbbra is, hogy választási évben vagyunk és az USA GDP arányos államháztartási hiánya 6-8% körülire várható az idei évben. Ekkora fiskális stimulus mellett nehéz elképzelni az idei évre gazdasági visszaesést. A magas költségvetési hiány és vélhetően erős gazdasági növekedés pedig továbbra sem teszi vonzóvá az amerikai állampapírokat. A korábbi véleményünket megtartva továbbra is azt tartjuk a legvalószínűbb szcenáriónak az idei évre, hogy a részvénypiacok jól fognak tudni teljesíteni, míg a kötvénypiacoknak vélhetően gyengébb évük lesz.

A jelenlegi piaci pozícionáltság tükrében azonban nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlóhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

