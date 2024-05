Hold: a piacok aggódnak és emelkednek, ami jó recept

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Semmi ok sincs a változtatásra, a piacok aggódnak és emelkednek, ami jó recept a közeljövőre nézve. A value részvényeink ezen belül is kiválóan teljesítenek, úgyhogy egyelőre csak örülünk. Az egyetlen elgondolkoztató dolog a forint ereje. Nagy carry-play van a világban, ami nagyon gyorsan és nagyot tud korrigálni, úgyhogy deviza kitettséget növelünk.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

