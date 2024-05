Itt a régi ismerős: 13 kérdés és válasz a megújuló szuperállampapírról

1. Miért volt szükség a MÁP Plusz megújítására?

Az ÁKK 2022-ben megújította lakossági állampapírokra vonatkozó stratégiáját, melynek egyik lényeges eleme, a portfólió szemlélet, amely azt célozza meg, hogy minden befektetői élethelyzetre, megtakarítási időre és igényre lehetőséget nyújtson, ezzel növelve a befektetők számát is, ami szintén az egyik kulcspontja a stratégiának. Szinte napra pontosan 5 évvel ezelőtt került kibocsátásra a MÁP Plusz, amely rövid időn belül sikertermék lett. Azonban a bevezetését követő néhány éven belül bekövetkezett magas infláció miatt a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) lett egyértelműen a húzótermék egészen 2024 elejéig. Azóta átalakulás figyelhető meg, hiszen a PMÁP népszerűsége csökken az infláció visszaesésével, ahogy arra számítani is lehetett. Az inflációs folyamatok fényében az ÁKK elérkezettnek látta az időt, hogy kedvezőbb feltételekkel kínálja a korábbi szuperállampapírt.

2. Mi változik az eddigiekhez képest?

A megújult MÁP Plusz évente fizet majd kamatot, megszűnik az első fél év után történő kamatfizetés. A kibocsátás módjában is történik változás: a korábbi jegyzés helyett adagolt kibocsátással kerül forgalomba hozatalra a papír, vagyis ugyanolyan módon, mint a PMÁP, a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) és a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP). Ez azt jelenti, hogy bármely munkanapon a befektetők 100%-os nettó árfolyamon és az adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamaton, azaz a bruttó árfolyamon tudják a MÁP Pluszt megvásárolni. A megújuló lakossági termékből havonta indul új sorozat, az értékesítési korlát pedig befektetőnként 10 millió forint lesz egy sorozat vonatkozásában egy adott forgalmazónál.

3. Miben marad változatlan a MÁP Plusz?

A legfontosabb, hogy megmarad a MÁP Plusznak az a vonzereje, hogy évente egyszer, a kamatfizetést követően öt munkanapig nettó 100%-on eladható. Az ezen kívüli időszakban pedig a forgalmazók továbbra is megvásárolják az eladni kívánt MÁP Plusz mennyiséget a befektetőktől (a Magyar Államkincstár változatlan feltételekkel jegyez árfolyamot e célra). A MÁP Plusz továbbra is ötéves futamidejű papír lesz, a sávos kamatozás is megmarad, így érdemes lesz minél hosszabb ideig tartani. A másik lényeges tulajdonsága sem változik, miszerint a kamat automatikusan újra befektetésre kerül, hiszen a kamat a befektető által eredetileg megvásárolt MÁP Plusz sorozatban kerül jóváírásra, ami pedig már magasabb kamattal tovább is kamatozik, vagyis a tulajdonosoknak öt évig nincs semmilyen tennivalójuk és a kamatos kamat erejét is kényelmesen ki tudják használni.

4. Mennyi lesz a megújuló állampapír kamata?

A lakossági befektetők számára talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen kamattal tudják megvásárolni az adott állampapírt. A megújuló MÁP Plusz első sorozatát június 3-tól 6,73[1]%-os EHM-el lehet megvásárolni. A cél a MÁP Plusz esetében is az, hogy minél több befektető tartsa a lejáratig a papírt, ezért a kamatozás az eddigiekhez hasonlóan sávosan növekvő lesz, azaz minél tovább tartja valaki, annál magasabb kamatot érhet el. A kamatkondíciókban természetesen az is megjelenik, hogy a MÁP Pluszt évente egyszer a kamatfizetés után 5 napig árfolyamveszteség nélkül lehet eladni. A gyakorlatban a kamatozás az első sorozat esetén az alábbiak szerint alakul:

Az első évben: 6,25%

A második évben: 6,50%

A harmadik évben: 6,75%

A negyedik évben: 7,00%

Az ötödik évben: 7,25%

5. A MÁP Plusz megújításával tényleg megszűnik az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP)?

Igen, az 1MÁP már csak 2024. május 31-ig jegyezhető. A megújult MÁP Plusszal a 6,00%-os kamatot fizető 1MÁP-nál már az első évben magasabb kamatot érhetnek el a befektetők. A két termék között párhuzam van, mivel a megújult MÁP Plusz gyakorlatilag mindent tud, amit eddig az 1MÁP tudott. Ezért a MÁP Plusz megújulásával egyidőben az 1MÁP kivezetésre kerül, a lejáró sorozatokból kifizetett pénzt már érdemes lesz a megújuló termékbe fektetni, illetve az 1MÁP-tulajdonosoknak a jövőben az új MÁP Pluszt venni. Ahogyan már megszoktuk, a MÁP Plusz esetében a befektetőnek a kamatfizetések után 5 napig lehetősége van 100%-os névértéken eladni az adott sorozatot. Amennyiben nem váltja vissza, magasabb kamat mellett kényelmesen tovább kamatozik az állampapírja, ezzel szemben az 1MÁP esetében mindig az aktuális feltételek mellett lehetett új papírt venni egy év után. Összességében a MÁP Plusz kedvező eladhatósága és a növekvő kamata miatt egy magasabb kamatozású 1MÁP-nak is tekinthető. A MÁP Plusz további előnye a kibocsátás módja, ugyanis adagolt kibocsátás esetén akár már másnaptól elkezd kamatozni az állampapír, szemben az 1MÁP-pal, ahol minimum 3 napnak, de akár 10 napnak is el kellett telnie mire elindult a kamatozás.

6. Kinek lesz jó befektetés az új MÁP Plusz?

A megújuló termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik még nem döntötték el, hogy mennyi időre tudják nélkülözni a pénzüket, ezért likvid, azaz könnyen, jó feltételekkel hozzáférhető és eladható befektetésben gondolkodnak, ugyanakkor nem akarnak foglalkozni a kamatok újra befektetésével. Ebben a konstrukcióban előre tudható a kamat mértéke, ezért nem kell külső tényezők (infláció, pénzpiaci hozamok) alakulásával foglalkozni a tulajdonosoknak. Emellett azoknak is vonzó lehet, akik a kamatok további csökkenésére, vagy stagnálására számítanak, nekik előnyös lehet a jelenlegi kondíciók mellett megvenni a papírt.

7. Mi az ÁKK célja a termékkel?

Az ÁKK célja a lakossági állampapírok portfólió szemléletének erősítése az új MÁP Plusszal, ezért döntött a jól ismert termék megújítása mellett. Ezzel ismét lesz egy olyan, az aktuális piaci körülményekhez igazított árazású papír a lakossági palettán, ami likvid és előre ismert kamatfizetésű befektetést jelent a kisbefektetők számára. A teljes lakossági piac kapcsán a célkitűzés továbbra is a 2024-es finanszírozási tervben megfogalmazott, a GDP 2%-ának megfelelő nettó állománynövekedés.

8. Kockázati szempontból 1 vagy 5 éves papír lesz az új MÁP Plusz?

Az ÁKK benchmarkjai nem változnak, a hátralévő futamidő (ATM) szempontjából továbbra is 5 éves állampapírnak számít majd a MÁP Plusz. Ugyanakkor az ÁKK publikálni fog egy módosított mutatót, melyben a MÁP Plusz a következő kamatfizetésig hátralévő idővel kerül beszámításra. Ez a módosított ATM-mutató valamivel alacsonyabb lesz a teljes adatnál, a kettő közti különbség jelzi majd a MÁP Plusz hatását.

9. Változik a nyomdai MÁP Plusz is?

A postákon kapható nyomdai úton előállított MÁP Plusz továbbra is először fél év után fizet kamatot, ami évi 6,00%-os kamatot jelent, de a második félévtől kezdve a kamata már azonos a megújult MÁP Plusszal, ahogyan a 6,73%-os EHM is. Változik viszont az eladási árfolyam, ami a MÁP Plusz Magyar Államkincstár általi árjegyzéséhez hasonlóan a nyomdai MÁP Plusz esetében is 99,50% lesz a kamatfizetést követő ötnapos időszakon kívül, de természetesen a kamatfizetést követő 5 napos időszakban a 100%-os eladási árfolyam ugyanúgy megmarad.

10. Mi történik, ha túl nagy állomány épül fel a MÁP Pluszból?

Kockázatos lehetne a 100%-os nettó árfolyamon történő eladás lehetőségének biztosítása a kamatfizetések után 5 munkanapon keresztül, ha túl nagy állomány épül fel a MÁP Pluszban, illetve ha ez az állomány túl kevés befektetőnél van. Éppen ezért a megújítás kapcsán ezeket a kockázatokat is igyekezett kezelni az ÁKK. Ezt szolgálja a bevezetésre kerülő 10 millió forintos értékesítési korlát egy-egy befektető és sorozat esetében, emellett a havonta kibocsátásra kerülő új sorozatokkal folyamatosan megvan a lehetőség, hogy a piaci árakhoz igazítsa az ÁKK az új sorozatot. A terméket a jövőben is csak lakossági befektetők vehetik meg, nem használható hitel mögötti fedezetként.

11. Mi alapján árazza a terméket az ÁKK?

Az árazásban is kulcsfontosságú a portfólió szemlélet szem előtt tartása. Egyrészt az ÁKK figyelembe veszi az intézményi piacon kialakult hozamokat, másrészt viszont a könnyű hozzáférhetőségnek és a 100%-on eladhatóságnak is meg kell jelennie a hozamban. Mindezeket figyelembe véve a MÁP Plusz esetében az ÁKK nem kíván a hasonló futamidejű intézményi államkötvényekhez képest kamatfelárat fizetni, a kedvezőbb eladhatóság az, amit extraként nyújt egy piaci államkötvényhez képest.

12. Hol lehet megvenni az új MÁP Pluszt?

A szokásos csatornákon lesz kapható a megújuló termék, a Magyar Államkincstárban, a Magyar Posta egyes kirendeltségein illetve egyes bankoknál és befektetési vállalkozásoknál, továbbá a forgalmazók online felületein. A nyomdai úton előállított MÁP Pluszt továbbra is csak a postahivatalokban lehet megvásárolni.

13. Mi az ÁKK célja jelenleg a lakossági állampapírpiacon?

Többször szóba került a 2022-ben megújított lakossági állampapír stratégia, melyben már nem feltétlenül az állománynövekedés az elsődleges cél. Az ÁKK az ügyfélszámot szeretné növelni, illetve azt támogatja, hogy a befektetők állampapír portfólióban gondolkodjanak egy-egy konkrét állampapír helyett és megtalálják a különböző élethelyzeteikre a legmegfelelőbb állampapírt. Az ügyfélszám növelésének eszköze a digitális fejlesztések és a könnyebb számlanyitás mellett ennek a portfólió szemléletnek az erősítése, a megfelelő termékpaletta kialakítása. Jelenleg a megújuló, likvid MÁP Plusz mellett továbbra is elérhető az inflációhoz kötött PMÁP, a pénzpiaci hozamok felett prémiumot fizető BMÁP, a végig fix hozammal megvásárolható FixMÁP, illetve az euróban denominált €MÁP. Az ügyfélszám növelése és a portfólió szemlélet mellett harmadik célként az ÁKK szeretné a lakossági értékesítést minél inkább a digitális platformok felé terelni.

[1] A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató)

A szerző az Államadósság Kezelő Központ munkatársa.

