OTP: a túlfűtött tech szektor és kiváró jegybankok óvatosságra intenek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Májusban a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatok és a technológiai óriások pozitív jelentéseinek hátszele által támogatva jól teljesítettek a fejlett részvény- és kötvénypiacok. Az amerikai és nyugat-európai tőzsdeindexek ismét abszolút csúcsaik közelében vannak, azonban továbbra is fejnehéz módon a tech szektor adja az emelkedés jelentős részét (az S&P 500 index teljesítménye ezen szegmens nélkül csak a harmadát tenné ki a hónapban). Az áprilisi korrekció után ismét túlfűtöttség jeleit mutatja ezen szektor, így a piac sebezhetősége nem elhanyagolható véleményünk szerint.

Június elején lesz kamatdöntő ülés az USA-ban és az eurózónában, mindkét félnél kiemelt figyelem övezi majd a második félévre vonatkozó előrejelzéseket. Monetáris oldalon se az EKB-tól, se a Fedtől nem várunk fordulatot rövidtávon. Az EKB esetében meglepetés lenne, ha a beárazott júniusi kamatvágást nem lépnék meg, a további pálya azonban bizonytalanabb; a jelenlegi környezetben (stabil gazdasági növekedés, szolgáltató szektor generálta inflációs nyomás) indokoltnak tűnik fenntartani az eddigi hangnemet. A szigorúbb jegybank – reziliens piacok problémája emiatt még a továbbiakban is fennmaradhat, az évet egyelőre végig kísérte ez az ellentét. Részvénysúlyunkat egyelőre változatlanul hagyjuk, a túlfűtött tech szektor és kiváró jegybankok kombinációja indokolja óvatosságunkat.

Itthon újabb 50 bázispontos csökkentéssel 7,25% lett az alapkamat, a döntést követő kommunikáció sem szolgált érdemi újdonsággal. A stabil forintárfolyamot fontosnak tartják a döntéshozók, véleményünk szerint így a következő ülésen is ez lesz a fő mozgatórugó majd a 25 vagy 50 pontos vágás közti választáskor. Az év második felében már itthon is nehezebb helyzettel szembesülhetnek a jegybankárok, ha az EKB csak visszafogottan lazít, a FED pedig év végén kezd csak bele; emellett a hazai infláció csökkenése is megáll, esetleg még emelkedni is kezdhet.

A forint talán a vártnál stabilabb és erősebb, ami némiképp meglepő számunkra, főleg az elmúlt hetek hozamemelkedése után. A kamatkülönbözet sokat csökkent év eleje óta, azonban a kamatcsökkentési várakozások mérséklődése után láthatólag még elegendő munícióval szolgál. A régiós összevetésben gyengébb növekedési kép, az EU-s eljárások és a jegybank-kormányzat „ellentét” miatt a jelenlegi 385 körüli szinteknél inkább túlvettnek gondoljuk a HUF-ot, emiatt növeljük eurós kitettségünket portfólióinkban.

Összességében változatlanul hagytuk az eszközallokációt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ