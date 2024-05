Raiffeisen: A nehéz rész csak most jön

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Amilyen hirtelen jött áprilisban egy tőkepiaci korrekció, olyan gyorsan el is illant májusban. Az amerikai és nyugat-európai részvényindexek gyorsan visszakapaszkodva új csúcsokra futottak, a piaci volatilitás a jelentős megugrást követően ismét alacsony szintekre esett le, miközben a kötvényhozamok is mérséklődtek, visszaadva az áprilisi emelkedés egy részét.

Az ijedtséget az – elsősorban Egyesült Államokkal kapcsolatos - inflációs félelmek felerősödése, ezzel összefüggésben pedig a későbbre tolódó Federal Reserve kamatcsökkentési várakozások okozták. Elég volt azonban néhány gyengébb amerikai makrogazdasági adat ahhoz, hogy a piaci hangulat ismét kedvezőre forduljon. Kifejezetten érdekes, ahogy a piac az áprilisi amerikai inflációs adatra reagált: bár az nagyjából megfelelt a várakozásoknak, a rövid bázisú évesített áremelkedési ütem (a mögöttes folyamatokat jobban megragadó maginflációt is beleértve) pedig még mindig jócskán 3% feletti ütemet mutat, de „legalább nem lett magasabb az adat a vártnál” alapon megkönnyebbülést okozott. Jött még többek között egy gyengébb munkaerő-piaci és egy kiskereskedelmi adat is az USA-ból, amit a piac szépen be is illesztett az elmúlt hónapokat uraló – áprilisban kicsit megremegő – narratívába:

a gazdaság nem túlfűtött, a Fed-nek sikerül elérnie 2%-os inflációs célját érdemi növekedési áldozat nélkül, úgy, hogy hamarosan el is kezdheti a kamatcsökkentési ciklusát.

A jelenlegi részvénypiaci árfolyamszintek, különösen igaz ez az Egyesült Államokra, egy általános optimizmust tükröznek mind a növekedési, mind az inflációs kilátásokkal kapcsolatban. Bármilyen sérülés ebben a narratívában heves reakciókat válthat ki a tőkepiacokon, legyen szó egy makacsul magas szinten ragadó infláció miatt tartósan szigorú monetáris politikáról, vagy akár egy nagyobb gazdasági lassulásról, ami aztán begyűrűzne a vállalati eredményekbe. Érdekességképp: az S&P 500 részvényindex 20 feletti előretekintő P/E rátája alapján meglehetősen drágának tekinthető, mindezt úgy, hogy 10% feletti EPS-növekedés van ebbe beárazva. Jól látszik, hogy elég kifeszítettek az árazások, így nincs tér hibázni, szállítani kell a komoly eredményeket.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legnagyobb amerikai tőzsdei vállalatok igazi profitgyárként működnek, negyedévről negyedévre rácáfolva az elemzői várakozásokra. Ha azonban őket kivesszük az egyenletből, összességében már nem volt olyan kedvező a kép az első negyedéves gyorsjelentéseket elnézve. Bár az elemzői várakozásokat többségében sikerült felülmúlniuk az S&P 500 cégeinek, a léc nem volt túl magara rakva, hiszen az elmúlt hónapokban érdemben lejöttek az elemzők által támasztott várakozások, amit „könnyű” volt megugrani.

Azon lehet vitatkozni, hogy a jelenlegi világgazdasági folyamatokat elnézve szükséges-e egyáltalán a Fednek erőltetnie a 2%-os inflációs cél elérését akár egy nagyobb gazdasági lassulást is kockáztatva ezzel, hiszen szemmel láthatóan jól működik az amerikai gazdaság a mostani, valamivel 3% feletti inflációs környezetben is. Arról nem is beszélve, hogy az amerikai költségvetési hiány és az államadósság növekedési üteme aggasztó, komoly költségvetési megszorítások híján csak elinflálással tartható kordában. Egyelőre azonban eltökéltnek tűnik az amerikai jegybank az infláció elleni küzdelemben, igaz, nem is került még egymással szembe foglalkoztatottsági és inflációs mandátuma. Az igazán érdekes helyzet akkor állna elő, ha az egyik cél lazítást, a másik viszont szigort tenne szükségessé. Ilyen kifeszített piaci árazások mellett a Fed esetleges monetáris politikai hibája komoly kockázat, a neheze csak most következik.

Az árazási szorzók bővülése (vagyis a részvénypiacok drágulása) a nyugat-európai és a feltörekvő piaci börzékre is igaz volt az elmúlt időszakban, ugyanakkor itt még mindig kedvezőbb értékeltségi szintekkel találkozhatunk, így mintaportfóliónk részvény allokációján belül is elsősorban ezeket preferáljuk az amerikai részvényekkel szemben.

Összességében óvatos allokációt tartunk indokoltnak a gazdasági környezetet és az árazási szinteket figyelembe véve. Továbbra is előnyben részesítjük az amerikai inflációkövető állampapírokat (US TIPS), rövid lejáratú kötvényeket, továbbá a fokozott geopolitikai kockázatokkal jellemezhető környezetben diverzifikációs szerepük miatt az aranyat és az abszolút hozamú (hedge fund) kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ