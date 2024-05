Rég nem csináltak ilyet a hazai profi befektetők: ráharaptak a részvényekre

Májusban több mindennel, részben a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatokkal és a technológiai óriások pozitív jelentéseivel is magyarázható, hogy jól teljesítettek a fejlett részvény- és kötvénypiacok, és ez meghozta a kockázatvállalási kedvet a hazai portfóliómenedzserek körében is. A Portfólió-ajánlókban két éve nem látott szintre emelkedett a részvénybefektetések súlya, a kötvények és a likvidebb pénzpiaci eszközök kárára.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Ez a május se olyan, mint szokott lenni

Általában május az a hónap, amikor a befektetők java része a nyárra készülve realizálja a nyereséget („sell in May and go away”), azonban továbbra sem látszik, mi tudná megtörni az év eleje óta uralkodó piaci optimizmust – írja e havi portfólió-ajánlójában az egyik portfóliómenedzser.

Májusban több mindennel, részben a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatokkal és a technológiai óriások pozitív jelentéseivel is magyarázható, hogy jól teljesítettek a fejlett részvény- és kötvénypiacok. Nem bicsaklott meg az AI sztori sem, az egyik emblematikus képviselője, az Nvidia eredményszámai is újból meghaladták a várakozásokat. Az amerikai és nyugat-európai tőzsdeindexek ismét abszolút csúcsaik közelében vannak, de továbbra is a tech szektor adja az emelkedés jelentős részét, ami miatt a piac sebezhetősége nem elhanyagolható több szakértő véleménye szerint.

Kiemelt figyelmet kaptak ebben a hónapban is a nagy jegybankok kamatdöntésével kapcsolatos várakozások, június elején lesz kamatdöntő ülés az USA-ban és az eurózónában, az EKB esetében meglepetés lenne, ha a beárazott júniusi kamatvágást nem lépnék meg, a további pálya azonban bizonytalanabb.

Itthon újabb 50 bázispontos csökkentéssel 7,25% lett az alapkamat, a döntést követő kommunikáció sem szolgált érdemi újdonsággal. Az év második felében azonban már itthon is nehezebb helyzettel szembesülhetnek a jegybankárok, ha az EKB csak visszafogottan lazít, a Fed pedig év végén kezd csak bele; mindemellett a hazai infláció csökkenése is megáll, esetleg még emelkedni is kezdhet.

Megugrott a részvénysúly

Miközben múlt hónapban, a részvénypiacok kisebb korrekcióját követően óvatosabbak lettek a magyar portfóliómenedzserek, májusban ennek az óvatosságnak nyoma nincs: a jó részvénypiaci hangulattal párhuzamosan a modellportfólióban is megugrott a részvények súlya, gyakorlatilag minden régió papírjait felülsúlyozták, de főleg a régiósokat. Ennek leginkább a pénzpiaci eszközök látták a kárát, illetve a hazai kötvényeket is inkább alulsúlyban tartják most a profik.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy a nemzetközi és hazai kötvények súlya is csökkent az előző hónaphoz képest, a régiós részvényeké pedig nőni tudott.

Összességében az eddiginél is nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat a pénzpiaci eszközök súlyának visszaesése, legutóbb 2021 márciusában volt hasonlóan alacsony szinten.

A részvények súlya 30%-ra nőtt, ilyen magas szinten legutóbb 2022 májusában volt az eszközosztály.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

