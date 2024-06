Egyre csúnyább, ami a magyarok egyik kedvenc befektetésénél történik

Egyszeri dolognak már biztosan nem lehet elkönyvelni azt, amit a kötvényalapoknál látunk: április után májusban is több tízmilliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők a kategóriából, egyértelműen trendfordulóhoz érkeztünk. Mindeközben a többi kategória jobb kereslete és a piaci teljesítménynek a hatására a befektetési alapokban kezelt vagyon nőni tudott májusban, elsősorban az abszolút hozamú és vegyes alapoknak köszönhetően.

Kiábrándultak a magyarok a kötvényalapokból?

2022 májusa óta töretlenül áramlott be a pénz a hazai kötvényalapokba, szinte minden hónapban több százmilliárd forintnyi friss tőkét tettek ide a befektetők. Ez a trend először áprilisban szakadt meg, akkor közel 44 milliárdnyi tőke távozott a kötvényalapokból, a friss adatok szerint pedig ez folytatódik:

májusban több mint 55 milliárd hagyta ott a kötvényalapokat.

A kötvényalapoké volt így a legnagyobb vagyonkiáramlást elszenvedő kategória múlt hónapban, őket a pénzpiaci alapok követték közel 22 milliárddal.

Mindeközben a legtöbb pénzt szinte fej-fej mellett a vegyes és abszolút hozamú alapok gyűjtötték össze, 58,5 és 58,3 milliárd forinttal.

Összességében a kötvény- és pénzpiaci alapoknál látott tőkekiáramlásokat ellensúlyozni tudta a többi kategória kereslete, így a múlt havi nettó értékesítés 82 milliárd forintnál zárt, bár ez is szerény a korábbi hónapok 200-400 milliárdos növekményeihez képest. Májusban a hozamok az értékesítési adatokon is túltettek, az alapok 92 milliárd forintot nyertek a kedvező árfolyam átértékelődéseken.

A fentiek eredményeképp a befektetési alapokban kezelt összvagyon ismét nőni tudott, május végén megközelítette a 15800 milliárd forintot.

A kötvényalapoknál látott váratlan fordulat ellenére a kezelt vagyont tekintve még mindig messze ez a kategória kezeli a legtöbb pénzt, május végén 5736 milliárd forinttal. Csak jóval lemaradva követik őket a második helyen a vegyes alapok közel 2200 milliárddal, megelőzve az ingatlanalapokat, amelyekben 2093 milliárd forintnyi vagyon volt.

Májusban először haladta meg az ezermilliárdos vagyonszintet a részvényalapokban kezelt vagyon.

Minden esetre az elmúlt két hónap tőkekiáramlása után a kötvényalapok kezdik elveszíteni a legkeresettebb alap címét, nagyon feljöttek ugyanis idén az abszolút hozamú alapok és a vegyes alapok is mögéjük.

A vagyonarányos hozamot tekintve továbbra is a részvényalapok vezetnek, májusig bezárólag több mint 10%-os hozamnál tart a kategória. Az abszolút hozamú alapok 5% feletti teljesítménynél tartanak, míg a vegyes alapoké a harmadik legjobb hozamadat 3,65%-kal.

Mi történt a kötvényalapokkal?

Már a márciusi adatoknál is látszódott annak a jele, hogy csökken a kereslet a kötvényalapok iránt, de az áprilisi és májusi tőkekiáramlás egyértelműen egy új trend felé mutat. Ugyanakkor várható volt, hogy előbb-utóbb elül az elmúlt két évben látott fokozott kereslet. A kötvényalapokba akkor kezdtek el nagyobb pénzek beáramlani, amikor a kötvénypiaci hozamok is csökkenésnek indultak: a lépés logikus volt, ugyanis a kötvényalapok árfolyamára a kötvényhozam-hozamcsökkenés pozitívan hat, így végső soron az alapok hozamára is. Csakhogy ez a trend idén megfordult, ismét emelkedésnek indultak a kötvénypiaci hozamok, ami megnehezíti ezen alapok hozamszerzési lehetőségeit is (ezt a fenti hozamábra is bizonyítja).

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?



A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamemelkedés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának csökkenését idézik elő, így a kötvényalap hozama romlik.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ