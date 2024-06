Megütötték a tech részvényeket az USA-ban

Nagyrészt eséssel zártak az amerikai tőzsdék, egyedül a Dow fejezte be 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot, míg az S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került lejjebb. Az indexekre rányomta a bélyegét az Nvidia esése, a chipgyártó végül 6,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot.