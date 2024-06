Csúnya dolog derült ki: zöldnek álcázott európai befektetések pénzelik a bolygót szennyező cégeket

A The Guardian és médiapartnerei által végzett vizsgálat rávilágított arra, hogy a fast fashionnel, fosszilis üzemanyaggal foglalkozó vállalatok és SUV-gyártók papírjai is jelen vannak az EU által fenntarthatónak minősített alapokban, befektetéseikből 18 milliárd dollár a világ 200 legnagyobb környezetszennyezőjéhez kerül - írta a The Guardian