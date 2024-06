Accorde: némi korrekció jött az árupiacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Szezonalitáshoz képest kifejezetten erős júniust tudhat maga mögött a piac, a tovább invertálódó amerikai hozamgörbe kedvezett a technológiai papíroknak. Az Nvidia a splitet követően is tudott emelkedni a hónap végi esést megelőzően, de a kissé lemaradó Apple is nagyot pattant. Szinte teljesen beárazták a Trump győzelmet novemberre, ami a személyéből adódóan piacbarát gazdaságpolitikát hozhat; ezért - és valószínűleg nagyobb részben az idei jó teljesítmény miatt – a nagy befektetési bankoktól sorra érkeztek az S&P 500 céláremelések a hónapban. Miközben a piac kezd túlvettségbe fordulni, a szezonalitás alapján júliusban további beáramlásnak kéne érkezni, habár már a június is jóval erősebben alakult a várakozásoknál. Részvénykitettségünket továbbra is tartjuk; a régió továbbra is jól teljesít, drágának pedig egyáltalán nem mondható.

Kötvényfronton a francia politika borzolta főként a kedélyeket, aminek hatására az európai periféria felárak ugrottak meg főleg, miközben a jelenlegi várakozások alapján egyik pártnak sem sikerül majd többséget szerezni, ami a befektetői konszenzus alapján a legkisebb rossz lenne jelen esetben. Az opportunista befektetők már nézelődhetnek a régióban, főleg, hogy határokon áthúzódó jelentős hatást nem várnak, így például a franciánál is nagyobb mértékben emelkedő olasz spread már érdekes lehet azok számára, akit nem ijeszt el az államadósság szintje. Ajánlott portfóliónkon itt sem változtattunk, érkező új kibocsátások közül már érdemes volt hosszítani a hónap közepén visszapattanó vállalati felárak tekintetében, ezzel szemben pedig profitot realizálni a nagyot emelkedő rövidebb papírokon. Komolyabb duration vételekkel azonban továbbra is várnánk nagyobb kiszúrásokra.

Némi korrekció jött az árupiacon is, az előző ajánlónkban említett réz esetében is, amely bár nagy nyertese lehet az elektrifikációnak, a strukturális hiány ellenére a bizonytalan növekedési kép és a kínai készletek miatt túlzók lehettek az elmúlt hónapok vételei. Hasonlóan korrigáltak a soft commodityk is, miközben a nemesfémek tartani tudták magukat részben az inflációs várakozások hatására, amelyet többet között az olajár emelkedése is fűtött."

