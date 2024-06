Equilor Alapkezelő: emelkedik a politikai kockázatok jelentősége a piacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"2024 a választások éve világszerte, ami az eszkalálódó geopolitikai konfliktusokkal együtt már az év elején is a globalizáció lassulását vetítette előre – megkérdőjelezve az értékpapír-piaci felértékelődés potenciálját. Leglátványosabban az idei globális részvénypiaci emelkedés mutatja meg, mennyire figyelmen kívül hagyták a befektetők 2024 első öt hónapjában a politikai radikalizációs trendeket, és a gazdasági befelé fordulás erősödését. Az európai parlamenti választások eredményének nyomán most érkezhet el a kockázatok újragondolásának ideje a piacokon: az európai fejlett piaci részvényeknél már elkezdődött egy korrekció, ami magával ránthatja a továbbra is viszonylag alacsony értékeltségű fejlődő európai piacokat egyaránt.

Úgy látjuk, hogy a központi bankok lépéseiről, kommunikációjáról áttevődött a figyelem a hosszú távú gazdasági kilátásokra: ennek következtében azt várjuk, hogy az európai részvények egyre jobban leszakadnak az USA technológiai innovációval, és jó növekedési kilátásokkal megtámogatott részvényeitől az év második felében. A jegybanki lépésekkel kapcsolatos bizonytalanságok mérséklődésével a befektetői kockázatkerülés új lendületet adhat a kötvénypiacoknak, de az európai országkockázati felárak emelkedésére számítva itt is az USA értékpapírjait preferáljuk.

A makrokockázatok további emelkedésére számítva a modell portfólióban megnöveljük a kötvények arányát; ezen belül csökkentjük a hazai kitettséget, és megduplázzuk a nemzetközi kötvénykitettséget, az USA kötvényeit preferálva. A részvény eszközosztályon belül a hazai és a régiós részvények felől tovább folytatjuk az átsúlyozást a fejlett piaci részvények – az USA részvénypiaca – felé. Az alternatív befektetéseknél a nyersanyagpiacoktól továbbra sem várunk emelkedést, az abszolút hozamú befektetéseknél, és az ingatlanbefektetéseknél megtartjuk a korábbi kitettségeket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ